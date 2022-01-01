تعرفي الآن على خلاصة الخبرة في عمل تتبيلة الدجاج مشوي على الفحم.. حتى لو الشواء بالفرن في المنزل

طريقة عمل دجاج مشوي على الفحم في البيت، حيث أن الدجاج المشوي من أفضل أنواع الدجاج التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات وكذلك الحديد والفسفور وكل هذا بجانب طعمه اللذيذ ومذاقه الطيب وزيادة الإقبال على المطاعم لطلب الدجاج المشوي لذلك تبحث الأمهات على أفضل طريقة لعمله في المنزل فنحن في مقالنا هذا نسرد لكم طريقة ومكونات وسر تتبيلة الدجاج المشوي.
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طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم في المنزل
الدجاج بصفة عامة يقبل الكثير على تناوله باي طريقة يحضر بها إلا أن الدجاج المشوي له مذاق خاص واقبال متزايد لذا نعرض لكم مكونات التتبيلة السحرية، وهى كالآتي:
المكونات
- 4 قطع من صدور الدجاج.
- ملعقة كبيرة زعتر مطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- كوب من البقدونس المفروم للتزيين.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معكم على أسهل طريقة للدجاج المشوي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- نحضر صدور الدجاج ثم يغسل جيدا ونتركه جانبا في الوعاء.
- ثم نحضر وعاء اخر نضع به كلا من السبع بهارات والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر.
- نخلط المكونات جيدا فوق الدجاج من الداخل والخارج جيدا.
- نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة ونشعل نار هادئة حتى تذوب الزبدة ثم نضع الصدور ونقلبها جيدا ثم نخرجها في وعاء أخر.
- ثم نضع الثوم في الطاسة حتى يذبل ثم نعيد صدور الدجاج وعصير الليمون مع التقليب جيدا.
- ثم على نار هادئة يتم تغطيتها الى ان تنضج.
- ثم نحضر طبق التقديم وضع به البقدونس ونضع فوقه صدور الدجاج.
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طريقة عمل دجاج مشوي على الفحم في البيت، حيث أن الدجاج المشوي من أفضل أنواع الدجاج التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات وكذلك الحديد والفسفور وكل هذا بجانب طعمه اللذيذ ومذاقه الطيب وزيادة الإقبال على المطاعم لطلب الدجاج المشوي لذلك تبحث الأمهات على أفضل طريقة لعمله في المنزل فنحن في مقالنا هذا نسرد لكم طريقة ومكونات وسر تتبيلة الدجاج المشوي.
اصنعي بنفسك فطائر الجبنة المقلية في البيت بطريقة سهلة.. طعم ورائحة وأيضا سرعة في التجهيز روعة
طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم في المنزل
الدجاج بصفة عامة يقبل الكثير على تناوله باي طريقة يحضر بها إلا أن الدجاج المشوي له مذاق خاص واقبال متزايد لذا نعرض لكم مكونات التتبيلة السحرية، وهى كالآتي:
المكونات
- 4 قطع من صدور الدجاج.
- ملعقة كبيرة زعتر مطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- كوب من البقدونس المفروم للتزيين.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معكم على أسهل طريقة للدجاج المشوي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- نحضر صدور الدجاج ثم يغسل جيدا ونتركه جانبا في الوعاء.
- ثم نحضر وعاء اخر نضع به كلا من السبع بهارات والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر.
- نخلط المكونات جيدا فوق الدجاج من الداخل والخارج جيدا.
- نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة ونشعل نار هادئة حتى تذوب الزبدة ثم نضع الصدور ونقلبها جيدا ثم نخرجها في وعاء أخر.
- ثم نضع الثوم في الطاسة حتى يذبل ثم نعيد صدور الدجاج وعصير الليمون مع التقليب جيدا.
- ثم على نار هادئة يتم تغطيتها الى ان تنضج.
- ثم نحضر طبق التقديم وضع به البقدونس ونضع فوقه صدور الدجاج.