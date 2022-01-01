طريقة عمل كريم النشا والليمون المذهل في تبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد

طريقة عمل كريم النشا والليمون، حيث أن الكثير من الفتيات والسيدات يهتمون دائما بأن يظهروا بمظهر رائع وجذاب، لذا تهتم المرأة بشكل عام لكل ما يظهر جمالها فمنهم من يستخدم كريمات التفتيح التي تباع بمحلات مستحضرات التجميل بالرغم عن الآثار الجانبية التي تتسبب فيها هذه الأنواع من ضرر بالغ على البشرة، ومنهم من يلجأ للمواد الطبيعية لذلك قد نتعرف معكم على أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.

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لعمل هذه الوصفة يرجى الالتزام بالمكونات والمقادير الصحيحة لنجاح الوصفة، وهي تناسب لجميع أنواع البشرة ومكوناتها تتمثل في الآتي:

المكونات

لا بد من إضافة حوالي 5 حبات من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كما أنه لا بد من إضافة حوالي نصف كوب من الماء.

كريم النشا والليمون من الوصفات الممتازة لتفتيح البشرة لما تحتويه من فوائد، ويتم تحضير الخلطة كما يلي: