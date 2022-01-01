طريقة عمل كريم النشا والليمون المذهل في تبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد

طريقة عمل كريم النشا والليمون، حيث أن الكثير من الفتيات والسيدات يهتمون دائما بأن يظهروا بمظهر رائع وجذاب، لذا تهتم المرأة بشكل عام لكل ما يظهر جمالها فمنهم من يستخدم كريمات التفتيح التي تباع بمحلات مستحضرات التجميل بالرغم عن الآثار الجانبية التي تتسبب فيها هذه الأنواع من ضرر بالغ على البشرة، ومنهم من يلجأ للمواد الطبيعية لذلك قد نتعرف معكم على أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.
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طريقة عمل كريم النشا و الليمون
لعمل هذه الوصفة يرجى الالتزام بالمكونات والمقادير الصحيحة لنجاح الوصفة، وهي تناسب لجميع أنواع البشرة ومكوناتها تتمثل في الآتي:
المكونات
- لا بد من إضافة حوالي 5 حبات من الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- كما أنه لا بد من إضافة حوالي نصف كوب من الماء.
كريم النشا والليمون من الوصفات الممتازة لتفتيح البشرة لما تحتويه من فوائد، ويتم تحضير الخلطة كما يلي:
- في البداية نحتاج أن نغسل الليمون جيدا من الأوساخ والشوائب العالقة به.
- نحضر وعاء عميق ثم نضع به الماء ومن ثم نضع فيه الليمون بدون تقشير ونتركه على نار هادئة حتى يصبح الليمون طري.
- ثم نضع الليمون في الكبة الكهربائية و نهرس الليمون تماما.
- ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر يتم وضع النشا به ويضاف عليه الليمون مع نصف كوب من الماء ونتركهم على نار هادئة حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك تماما.
- ثم تغسل المنطقm المراد تفتيحها وتنشف جيدا ثم نضع عليها الخليط لمدة نصف ساعة.
- وبعدها اغسل المنطقة بماء فاتر وتكرر العملية مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مبهرة.
- يحذر استعمال الوصفة لمن لديهم حساسية من الليمون.
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طريقة عمل كريم النشا والليمون، حيث أن الكثير من الفتيات والسيدات يهتمون دائما بأن يظهروا بمظهر رائع وجذاب، لذا تهتم المرأة بشكل عام لكل ما يظهر جمالها فمنهم من يستخدم كريمات التفتيح التي تباع بمحلات مستحضرات التجميل بالرغم عن الآثار الجانبية التي تتسبب فيها هذه الأنواع من ضرر بالغ على البشرة، ومنهم من يلجأ للمواد الطبيعية لذلك قد نتعرف معكم على أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.
استخدامات عير تقليدية للرمان.. أفكار هائلة أغلى من الذهب الرمان على النار.. أول مرة تعرفيها ولن تكون آخر مرة تجربيها
طريقة عمل كريم النشا و الليمون
لعمل هذه الوصفة يرجى الالتزام بالمكونات والمقادير الصحيحة لنجاح الوصفة، وهي تناسب لجميع أنواع البشرة ومكوناتها تتمثل في الآتي:
المكونات
- لا بد من إضافة حوالي 5 حبات من الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- كما أنه لا بد من إضافة حوالي نصف كوب من الماء.
كريم النشا والليمون من الوصفات الممتازة لتفتيح البشرة لما تحتويه من فوائد، ويتم تحضير الخلطة كما يلي:
- في البداية نحتاج أن نغسل الليمون جيدا من الأوساخ والشوائب العالقة به.
- نحضر وعاء عميق ثم نضع به الماء ومن ثم نضع فيه الليمون بدون تقشير ونتركه على نار هادئة حتى يصبح الليمون طري.
- ثم نضع الليمون في الكبة الكهربائية و نهرس الليمون تماما.
- ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر يتم وضع النشا به ويضاف عليه الليمون مع نصف كوب من الماء ونتركهم على نار هادئة حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك تماما.
- ثم تغسل المنطقm المراد تفتيحها وتنشف جيدا ثم نضع عليها الخليط لمدة نصف ساعة.
- وبعدها اغسل المنطقة بماء فاتر وتكرر العملية مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مبهرة.
- يحذر استعمال الوصفة لمن لديهم حساسية من الليمون.