تعرفي علي طريقة تحضير كفتة الحاتي المتماسكة باسهل الطرق ونجاح مضمون

كفتة الحاتي المتماسكة هي من أفضل أنواع الكفتة على الإطلاق وتقدم بالمطاعم الأكثر شهرة وهي مزيج من التوابل واللحم البقري أو الغنمي المتماسك المعد بطريقة جذابة وشهية، يبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة إعداد الكفتة المتماسكة دون تفكك أو انكماش أثناء التسوية وبطعم المطاعم الشهيرة، لذلك قررنا توفير طريقة إعداد الكفتة المتماسكة بأسهل الطرق ونجاح مضمون واكيد عبر موقعنا في هذا المقال.

خطوات نجاح كفتة الحاتي المتماسكة

إذا كنتي من عشاق الكفتة أنتي وعائلتك ولكنك مللتي من النتائج المخيبة لا آمالك فإليك سيدتي أفضل أسرار نجاح الكفتة.

لابد أن تحتوي اللحمة على كمية مناسبة من الدهون دون زيادة أو نقص.

التخلص من كافة السوائل الموجودة بمكونات الكفتة مثل تصفية البصل والطماطم من الماء بعد بشرهم واخذ الجزء الخشن لإعداد الكفتة وترك السوائل.

كما يمكن إضافة قليل من الدقيق لامتحان السوائل بشكل أفضل.

كذلك عدم تقليب الكفتة قبل أن تستوي علي جانب تلو الآخر.

يتم ترك عجينة الكفتة بعد تجهيزها، كذلك بعد تصبيعها على الاسياخ الثلاجة كي تتشحم جيدا ولا تتفكك.

طريقة عمل كفتة الحاتي المتماسكة

تندرج مكونات اعداد كفتة الحاتى على المقادير التالية

كيلو من اللحم البقري أو الغنمي الطازج.

ثلاث بصلات كبار.

قطعة كبيرة من الدهن الحيواني.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من توابل الكفتة.

ملعقة من توابل اللحم.

قليل من البقدونس الأخضر.

ملعقة من الطماطم المصفى.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نقوم بفرم اللحم والدهون في الكبة حتى تصبح متماسكة.

نفرم البصل ونصفية من السوائل و نضيف جميع المكونات معا ونخلطهم حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل.

نحضر طبق صغير به ماء البصل المعصور وملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

تبلل اليد بالخليط ونأخذ قطعة متوسطة من اللحم ونفردها على السيخ.

نضعها في الثلاجة خمسة عشر دقيقة قبل الشوي.

نجهز الشواية ونضع أسياخ الكفتة ونقلبها علي جميع الجوانب حتى تمام التسوية.

نقدمها في أطباق مع الكاتشب وسلطة الطحينة، بالصحة والعافية.

يتم الاعداد والتشكيل كما يلي