مربى الجزر الذهبية المفيدة بمكونات بسيطة وأسرار حفظها وتخزينها مدة طويلة

تعتبر مربى الجزر واحدة من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خصوصًا الصغار، فلدى مربى الجزر مذاق شهي ومميز بالإضافة لرائحتها المميزة، والأهم من ذلك كله فوائدها العديدة للجسم فالجزر منذ القدم كان يستخدم كدواء للكثير من الأمراض كما أننا جميعاً نعرف أن الجزر يقوي النظر، وليس النظر فقط بل يقوي العظام والأعصاب أيضاً وله العديد من الفوائد الأخرى، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير مربى الجزر في البيت بكل سهولة، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في كل المجالات.

تحضير مربى الجزر

يتم تحضير مربى الجزر بخطوات سهلة وبسيطة مع العلم أن كافة المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في المقال التالي مقادير تحضير مربى الجزر.

نصف كيلو جرام من الجزر المفروم. كأس وربع الكأس من السكر. عصير ثمرتان من الليمون. حبتان من البرتقال. كمية قليلة من اليانسون. عود من القرفة. ربع ملعقة من جوزة الطيب. خمسة حبات من القرنفل.

مقادير مربى الجزرخطوات تحضير مربى الجزر

يتم تحضير مربى الجزر بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الجزر المفروم والسكر. بعد ذلك يتم إضافة عصر البرتقال والليمون إلى الجزر ويتم تقليب المقادير جيدًا ثم يتم وضعها على النار. بعد ذلك يتم إضافة ذرة الملح وجوز الطيب والقرفة والقرنفل واليانسون مع الاستمرار في التقليب وترك المكونات لحين أن تغلي. يتم تهدئة النار وترك المكونات لمدة ساعة لحين أن يذوب السكر وتنضج كافة المقادير. بعد ذلك يتم ترك المربى لحين أن تبرد ثم تقدم وبالهناء عليكم جميعًا.

طريقة تحضير مربى الجزر