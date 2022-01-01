كنز فى مطبخك مش هتستغنى عنه ابدأ..طريقة عمل السبع بهارات العربية الأصلية هتخلى أكلك جنان

طريقة عمل السبع بهارات العربية، يتميز المطبخ عادة بكثير من التوابل ذات الرائحة القوية والتي تضيف طعما قويا ومختلفا للأكلات، وتعد السبع بهارات خليط من مجموعة توابل غنية وذو رائحة نفاذة وطعم قوي، كما أننا نستخدمها في تحضير المشويات والطعام ولا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ، يمكن إحضارها جاهزة من السوبر ماركت ويمكن تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة.

طريقة عمل السبع بهارات العربية

مكونات تحضير البهارات السبع

نقوم بخلط جميع التوابل مع بعضها البعض جيدا حتى تمتزج.

نضعها في برطمان ونغلقه جيدا.

يفضل عمل كمية قليلة في البداية حتى تظل التوابل رائحتها نفاذه.

يجب أن تكون جميع الكميات مناسبة إذا قل نوع يقل النوع الأخر وهكذا.

طريقة تحضير البهارات السبعأسهل طريقة لتحضير البهارات السبع في المنزل

4 معالق صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.

ملعقتين صغيرتين حبوب الكزبرة.

وملعقتين صغيرتين حبهان.

ملعقتين صغيرتين حبوب الكمون.

نصف ملعقة كبيرة قرنفل.

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب.

ملعقتين صغيرتين قرفة.

نضع كل من الفلفل الأسود الحصى وحبوب الكزبرة وحبوب الكمون في طاسة على نار هادئة ونقلب.

نستمر في التقليب حتى تظهر روائح التوابل القوية، وكونى حذرة حتى لا تحترق.

بعد تحميصها جيدا نضعها في الكبة ونقوم بطحنها.

في وعاء نضع التوابل المحمصة المطحونة، ونضع عليها القرفة وجوزة الطيب والقرنفل والحبهان ونقلب جيدا

نضع التوابل فى برطمان زجاجي محكم الغلق.

نقوم بوضع فلفل أسود حصى، و حبوب الكمون وحبوب الكزبرة مع إضافة هيل في صينية.

ثم نضيف القرنفل والقرفة والزعفران مع المكونات السابقة في الصينية.

نضع الصينية فى الفرن علي درجة حرارة 100 لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة نقوم بإخراج الصينية ونضعها جانبا حتى تبرد.

نضع جميع التوابل فى الكبة ونقوم بطحنها جيدا حتى يصبح خليط ناعم.

نضع التوابل فى برطمان زجاجي محكم الغلق، يمكن استخدام البهارات مع كثير من الأطعمة وتضيف للطعام نكهة مميزة.

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