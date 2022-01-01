بكل سهولة ويسر تحضير بطاطس تكساس في المنزل مثل المطاعم

بطاطس تكساس، طبق البطاطس أو كما يطلق عليها البعض بطاطا لا يكن الاستغناء عنها عل طاولة الطعام، يمكن التنوع ف تقديمها عل حسب الطعام والوجه الرئيسة التي تم تحضيرها، يمكن تحضير طبق من البطاطس مقلية، ويمكن تحضير بطاطس مهروسة مع الثوم والبقدونس المفروم.

طبق اليوم بطاطس تكساس، طبق جديد ومختلف لكل محبي الجبن يتم تحضيرها لخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، كما يمكن تحضيرها بجانب أطباق كثيرة ومختلفة مثل فاهيتا الدجاج،ويمكن تحضيرها مع أطباق المكرونة .

بطاطس تكساس

طريقة عمل

اليوم ومن خلال موقعنا ثقفن نقدم لكم طبق جديدة ومختلف كما نهتم دائما بتقديم اهم الأطباق، والطرق المختلفة للحول عل طعم مميز مثل ما قدمنا سر خلطة السبع بهارات للحول علي طعم المحلات.

أولا المقادير:

أصابع بطاطس مقشرة.

زيت للقلي.



عدد 1 بصلة مفرومة.



ربع كيلو لحمة مفرومة.



ملعقة ثوم مهروس.

٤ ملاعق زيت.



نصف ملعقة ملح.



نصف ملعقة فلفل أسود.



نصف ملعقة فلفل أحمر شطة.



نصف ملعقة كمون.



نصف ملعقة كزبرة.



نصف ملعقة بابريكا.



عدد 2 ملعقة من معجون صلصة طماطم.



عدد 2 طمطام مفروم.



عدد فلفل خضراء حارة.



كوب جبنة موزاريلا وشيدر.



هلابينو (مخلل فلفل حار)بصل أخضر لمن يرغب .

طريقة تحضير:

يجب في البداية أولاً نقلي البطاطس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ونتركها جانباً ثم نحضر طاسة ونضع بها زيت ويضاف أليها البصل مع الثوم ونقلب جيدا. ثم نضيف اللحمة + ملح والبهارات ونقلب. ثم يليه أضافه الطماطم و صلصة الطماطم والفلفل الأخضر الحام اختيار لمن يرغب ثم نقلب جيدا. وأخيرا نحضر الآن طبق التقديم نضع البطاطس المقرمشة ثم نضع فوقها طبقة من اللحمة.

ثم نضع على الوجه طبقة من ألجبنه ثم ندخل الطبق للفرن الحرارة ليحمر الوجة وتسيح الجبن. محضر طبق التقديم وتقدم ساخنة ولمن يرغب يضع عل الوجة الفلفل هلابينو.



سندويتشات فاهيتا الدجاج

المقادير:

صدور دجاج مخليه مقطعه شرائح.



عدد2 بصل مقطع شرائح.



حبة فلفل ألوان شرائح .



ملعقة كبيرة صويا صوص.



ملعقة كبيرة زيت.



ليمون.



ملعقة صغيرة ملح.



ملعقة صغيرة كمون.



ملعقة صغيرة بابريكا.



ملعقة صغيرة فلفل اسود.



ملعقة صغيرة شطه اختياري.



طريقة التحضير:

