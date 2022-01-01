علاج انسداد الانف والتهاب الجيوب الأنفية في 15 ثانية فقط أسهل الطرق لعلاج الزكام في بيتك وبدون أدوية

مع بداية فصل الشتاء يتعرض الكثير من الأشخاص بالإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا الذي يؤدي إلى سيلان وانسداد الأنف بجانب التهاب الجيوب الأنفية التي تعد من أمراض الأنف الموسمية ولها الكثير من الأعراض المزعجة التي تجعل المصاب بها يشعر بأنه مريض باستمرار، مما يجعله يبحث عن بعض العلاجات والأدوية التي تساعده بأن يتخلص منها في اسرع وقت ممكن، فتابعونا خلال السطور القادمة حتى نستعرض لكم بعض من العلاجات السريعة.

طرق علاج انسداد الأنف والتهاب الجيوب الأنفية

نقدم إليكم افضل الطرف العلاجية لحالات انسداد الأنف والتهاب الجيوب الأنفية المزعجة التي تؤدي إلى عدم القدرة على التنفس بطريقة جيدة ويحاول المصاب بها التخلص منها بأسرع وقت ويممن أن يتم استخدام العلاجات التالية:

ضمادة دافئة تعد واحدة من افضل العلاجات التي يتم استخدامها في المنزل فقط ما يكون الحاجة إليه هو الضغط الدافئ للتخلص من إزالة انسداد الأنف، كما أنه من الطرق العلاجية السهلة حيث يساعد هذا الضغط على فك انسداد مجرى الأنف، فتستخدم هذه الطريقة عن طريق نقع القليل منشفة صغيرة الحجم بالماء الدافئ وعصرها ثم يتم طيها ووضعها على الأنف وانتظري لمدة 10 دقائق ويتم تكرار هذه الخطوة ثم يتم وضع المنشفة على الجبهة فهي تساعد على تقليل الألم.

علاج البرد ببخاخ الأنف الملحي

يحتوي هذا البخاخ على محلول ملحي يساهم في زيادة الرطوبة بالخياشيم وتليين المخاط، ويمكن أن يتم الحصول على البخاخ الملحي من أقرب صيدلية ويتم استخدامها من مرتين إلى ثلاثة باليوم، حيث أنها تساعد على تقليل الأوعية الدموية المنتفخة التي تعمل على إطلاق السوائل بفتحتي الأنف لكي تساعد على تنظيف الأنف ويكون من الأفضل إذا يتم استشارة الطبيب قبل استخدام بخاخات المحلول الملحي فهي يمكن أن تكون من العلاجات التي تزعج بعض الحالات.