هتعمليها كل يوم .. بيتزا الخلاط السائلة السريعة في 3 دقائق فقط هتعملى احلى واسرع بيتزا

هتعمليها كل يوم .. بيتزا الخلاط السائلة السريعة في 3 دقائق فقط موضوعنا اليوم عن طريقة عمل بيتزا الخلاط السريعة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ولا تستغرق منك سوى 5 دقائق فقط، فمن المعروف أن البيتزا من أشهى الأكلات التي نفضلها جميعًا ولا تفرق بين كبير وصغير فهي الوجبة الألذ على الإطلاق ولا نتوقف عن تناولها سواء إذا قمنا بعملها في المنزل أو جاهزة من المحلات ولكن للحفاظ على صحة أطفالنا أكثر ولضمان سلامة كل ما يتناولونه قامت الأمهات بالبحث عن طرق عملها في المنزل بمختلف الوصفات.

كوب كبير من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الزيت ونصف كوب من الحليب الساخن.

بيضة كبيرة (بياض فقط).

كاتشب أو عصير طماطم.

سمنة.

سكر أبيض.

ملح طعام.

إضافات لطعم البيتزا.

جبنة رومي مبشورة وجبنة موتزاريلا.

تونة – أو فراخ -.

زيتون.

فلفل شرائح.

أول خطوة قومي بوضع مكونات عمل البيتزا السائلة في كبة الخلاط والتي هي الحليب السائل والسمنة والسكر والملح والبيض والخميرة الفورية والزيت أيضًا ثم قومي بخلطهم داخل الخلاط بسرعة عالية.

بعد ذلك أضيفي الدقيق إلى المكونات المخلوطة وقلبيه جيدًا حتى تحصلي على قوام عجينة يشبه عجينة الكيك.

أخرجي العجينة من الخلاط وقومي بوضعها داخل كيس بلاستيكي رقيق واتركيها قليلًا حتى تختمر وترتاح حتى ربع ساعة.

بعد ذلك أدهني صينية بالزيت أو السمنة لمنع التصاق العجينة بالصينية من الجوانب ثم قومي بفردها داخل الصينية.

أضيفي كل مكونات البيتزا على سطح العجينة ابتداءً بالكاتشب أو عصير الطماطم ثم أضيفي الجبنة بأنواعها ثم الفراخ أو التونة أو أي نوع حشوة تريدين عمل البيتزا منها.

كرري الخطوات مع كمية العجائن التي تريدين تحضير البيتزا منها ثم قومي بتجهيز الصواني لإدخالها في الفرن.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 أو 200 درجة مئوية ثم قومي بغلق باب الفرن حتى لا تؤثر على نضج العجينة ولا تجعلها تهبط أكثر.

ثم بعد مرور عدة دقائق تصبح البيتزا جاهزة للتناول أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا وابدئي في تقديمها بألف هنا أنت وأطفالك وزوجك.

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