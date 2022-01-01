طريقة عمل عجينة الحليب لعمل كافة أنواع المخبوزات في أن واحد وبنفس العجينة

طريقة عمل عجينة الحليب، هي أكثر الطرق الاقتصادية لصناعة تشكيلة متنوعة ومتميزة من المخبوزات بمختلف أنواعها، بمقادير بسيطة ونفس العجينة تنوعين في تشكيلها حسب رغبتك، لذلك حصلت عجينة الحليب علي ترند عالمي بالتزامن مع بداية المدارس وحلول فصل الشتاء، يمكنك تحضير العجينة بكل سهولة بعد الاطلاع على مقادير العجينة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة الحليب

تختلف طرق إعداد العجينة من سيدة لأخرى، حيث أن أي مكونات مضافة تزيد من القيمة الغذائية للمخبوزات المعدة بالعجينة، كما أن أعدادها بالمكونات الأساسية البسيطة دون إضافات لا يقلل من جودتها شيء وتتمثل المكونات فيما يلي

رشة ملح.

رشة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

اثنين كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الحليب السائل( يمكن استبداله بثلاث معالق لبن بودرة ).

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نضيف السكر مع الخميرة واللبن ونقلبهم في بولة كبيرة ويترك حتى تكون فقاعات مما يؤكد جودتها.

ثم ينخل الدقيق في البولة ويضاف الملح ويتم عجنها جيدا للحصول على عجينة متماسكة وهشة.

عقب ذلك نضيف ملعقة الزيت على وجه العجينة لمنع تشققها قبل التشكيل.

تترك في مكان دافئ بعد تغطيتها بورق نايلون لمدة ثلث ساعة.

عقب التأكد من اختمار العجينة نقوم بإخراج الهواء منها عن طريق عنها قليلا مرة أخرى.

نخرج العجينة على سطح أملس مدهون بالزيت و قطعها إلى أجزاء وفقا للتشكيل.

نشكلها حسب الشكل المحبب أو بأشكال مختلفة.

كذلك يمكن حشو جزء منها بالعجوة وآخر بالشوكولاتة، كذلك الجبنة.

يمكن إعداد ميني بيتزا بالخضار والجبنة من نفس العجينة.

ثم ترص على صينية الخبز وتدهن بالبيض والفانليا من أعلى وترش بالسمسم وحبة البركة.

تترك لتخمر على الصينية من عشرة إلى خمسة عشر دقائق.

تخبز علي درجة حرارة مائة وسبعين على الشبكة لمدة عشر دقائق.

ثم تترك لتبرد وتحفظ في أكياس أو علب لمدة أسبوع في الثلاجة.

طريقة التحضير عجينة الحليبتشكيل وخبز عجينة الحليب

توضع هذه المخبوزات في الانش بوكس للأطفال عند الذهاب إلى المدرسة، ويمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو الوجبات الجانبية.