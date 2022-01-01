موسم السحلب السنوي.. طريقة عمل مشروب الشتاء الشهير بوصفة أكثر دفء من طريقة المقاهي

طريقة عمل مشروب الشتاء الشهير السحلب، يقوم الكثير من ربات المنازل بالتساؤل عن كيفية تحضير السحلب مثل الكافيهات والمطاعم حيث أنه ذات طعم رائع وجميل يذهب الكثير منا إلى الكوفي شوبس للاستمتاع بطعم شهي للسحلب لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تجهيزه في المنزل من خلال هذا المقال.

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السحلب هو من المشروبات الشتوية اللذيذة أي التي يفضل تناولها في فصل الشتاء حيث تعمل على مد الجسم بالطاقة والنشاط وتعمل على تدفئة الجسم بشكل كبير لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة تحضيره في المنزل من خلال المكونات التالية مع

كوب لبن بودرة.

كوب من الأرز مطحون أو دقيق الأرز.

كوب سكر.

فانيليا.

نشأ.

لبن.

فول سوداني.

عسل أبيض.

سمسم محمص.

نحضر أناء.

نقوم بوضع لبن البودرة مع النشا مع السكر مع دقيق الأرز مع الفانيليا نقوم بخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.

وفيما بعد نضع الخليط على النار مع اللبن السائل.

كما أنه لا بد أن نظل نقلب الخليط حتى يصبح سميك نقوم بوضع عسل النحل عليه.

لا بد أن يوضع في كاسات التقديم ويوضع عليه السمسم والفول السوداني وجوز الهند ويتم تقديمه وبالهناء والشفاء.

يجب أن تكون الأواني المستخدمة نظيفة

أن تكون المكسرات والفول والسمسم وجوز الهند طازج جدا وغير مركونة حتى لا تكون رائحته سيئة.

كما أنه لا بد أن يكون الحليب جيد وطازج غير مركون.

كما أنه يفضل التأكد من أن العسل أصلي وغير مغشوش.

حيث أنه تكون كاسات التقديم كبيرة وشيك جدا لتكون مثل المطاعم.

وفي النهاية يجب أن تحرص كل أم على عمله دائما لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمه جدا للعظام والدماغ.