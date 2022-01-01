المشروب الصاروخي.. لبان الدكر للتخسيس واذابة دهون الكرش بدون رياصة في اسبوع فقط

المشروب الصاروخي.. لبان الدكر للتخسيس واذابة دهون الكرش نقدم لكم اليوم مشروب لبان الدكر للتخسيس وهو أكثر المشروبات التي لها فعالية كبيرة في تخسيس البطن والأرداف والترهلات، وهو أفضل من الطرق التقليدية لإنقاص الوزن حيث أنه يغنيك عن اتباع حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية، كما أن الحمية الغذائية أحيانًا لا تحتوي على العناصر الغذائية الكاملة التي يحتاجها الجسم، وللبان الدكر فوائد متعددة أخرى غير إنقاص الوزن الزائد وهو ما سنوضحه بالتفصيل في السطور القادمة من مقالنا اليوم.

مشروب لبان الدكر للتخسيس

يمكنكم باستخدام 2 ملعقة من لبان الدكر وكمية من الماء الفاتر أو البارد يمكنك تكوين المشروب للحصول على جسم مثالي باتباع الخطوات التالية:-

ضعي قدر مناسب من الماء على درجة حرارة نار متوسطة واتركيه على النار حتى يغلي تمامًا.

بعد ذلك أضيفي لبان الدكر إلى الماء المغلي على النار وقلبيه جيدًا ثم ارفعيه من على النار.

ضعي القدر في غرفة ذات درجة حرارة متوسطة ليست باردة أو دافئة واتركيه على الأرض لمدة يوم كامل أو ليلة كاملة.

بعد مرور الليلة الكاملة قومي بشرب كوب كبير من المنقوع على الريق على معدة فارغة قبل تناول أي أطعمة.

استمري على هذه الوصفة لمدة 7 أيام متواصلة حتى شهر كامل وستلاحظين اختفاء وإزالة كل الترهلات والدهون.

يساعد اللبان الدكر على حماية الجهاز المناعي الذي يقوي الجسم ويجعله أكثر مقاومة للأمراض التي قد تصيبه.

يحسن عملية الهضم ويحد من مشاكل المعدة والاضطرابات التي قد تصيبها.

يحد من مشاكل القولون العصبي والأمعاء.

يحل مشاكل الإمساك الشديد.

يعزز عملية إفراز العصارة الهضمية.

يحمي الفم من البكتيريا الضارة وآلام الأسنان والتسوس كما أنه يعالج التهابات اللثة.

يحد من ألام الدورة الشهرية ويساعد في خروج البلغم.

يخفف مشاكل الصدر واحتقان الحلق والالتهابات.

مفيد جدًا للأشخاص التي تعاني من السعال المستمر والربو المزمن.

كما أنه مفيد إلى الأشخاص المصابة بالجيوب الأنفية واللوز.

وأخيرًا يساعد مشروب اللبان الدكر أو اللبان الدكر بشكل عام في ضبط مستوى السكر في الدم وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابة بداء السكري المزمن.

أهم فوائد لبان الدكر لصحة الجسم