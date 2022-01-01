كروكيت البطاطس بحرفية المطاعم في البيت بمكونات بسيطة

يعتبر كروكيت البطاطس واحدة من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الخضروات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فالبطاطس بشكل عام من المقادير التي تدخل في تحضير الكثير من المأكولات في العالم بأكمله وأهم ما يميز هذه البطاطس هي مذاقها المميز ويقبل على تناولها الكثيرون بالتحديد الأطفال وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير كروكيت البطاطس.

تحضير كروكيت البطاطس

يتم تحضير كروكيت البطاطس بمقادير سهلة وبسيطة مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كروكيت البطاطس.

كيلو جرام من البطاطس. ثلاثة بيضات. كأس من الطحين. كأس من البقسماط. كأسان من الزيت النباتي. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون.

مكونات كروكيت البطاطسكيفية تحضير كروكيت البطاطس

يتم تحضير كروكيت البطاطس بخطوات سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه البطاطس ثم يتم إضافة المياه ويتم رفعها على النار لحين أن يتم سلق البطاطس. بعد ذلك يتم هرس البطاطس بالاعتماد على أداة هرس البطاطس ويتم الهرس لحين أن يتم التأكد من خلال الإناء من أي قطع كبيرة من البطاطس. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر ويتم العجن جيدًا باستخدام البهارات. بعد ما يتم خلط المكونات مع بعضها البعض. يتم تشكيل البطاطس على شكل أصابع ثم يتم نقلها إلى الفريزر وتركها لحين أن تتجمد. يتم بعد ذلك الحصول على إناء ويتم وضع فيه الطحين ثم يتم وضع البيض في إناء أخر. يتم الحصول على الكمية التي نحتاج إليها من البطاطس ثم يتم وتسخين الزيت في إناء. يتم بعد ذلك غمس البطاطس بالطحين لحين أن يغطيها الطحين بصورة كاملة ثم يتم وضعه في البيض ثم البقسماط قبل القلي.

طريقة تحضير كروكيت البطاطس