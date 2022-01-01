طريقة عمل كريم أساس فاونديشن طبيعي من صنع يديكي.. لن تشتريه بعد الآن

طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن، كريم الأساس يعد من أساسيات اللازمة عند تطبيق المكياج والتي لا غنى عن وجودها عند أي فتاة، فهو ضروري لتوحيد لون البشرة وإخفاء كافة العيوب الموجودة بها كما أنه يعد بمثابة واقي للشمس يحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة، فتعرفي على طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن بمكونات طبيعية تماما خالية من أي مواد ضارة وبأقل التكاليف الممكنة ويمحنك تغطية مثالية وناعمة وبدرجة مناسبة تماما للون بشرتك ويكون لديك كريم أساس يماثل الماركات المعروفة الشهيرة والعالية التكلفة دون أي مواد كيميائية تجهد البشرة وتعجل بظهور التجاعيد، فإليك طريقة إعداد الكريم بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كريم أساس فاونديشن

– 2 ملعقة صغيرة من أى كريم مرطب.

– ملعقة صغيرة من جل الصبار.

– ملعقة صغيرة نشا ذرة.

– ربع ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

– قليل من بودرة الكاكاو الخام .

– كمية صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

نحضر وعاء نضع به جميع المكونات، الكريم المرطب وجل الصبار ونشا الذرة وزيت اللوز الحلو والقليل من بودر الكاكاو الخام ويمكن زيادة كميته حسب لون البشرة حتى تحصلي على اللون المرغوب.

نخلط المكونات جميعها جيدا ثم نضف القليل من بودرة القهوة سريعة الذوبان تدريجيا حتى نحصل على الدرجة المناسبة.

إذا كنتي ترغبين فى تفتيح درجة الكريم يمكن إضافة القليل من الكريم المرطب حتى تحصلي على الدرجة المرغوبة.

يصبح كريم الأساس جاهز على الاستخدام ويتم وضعه فى علبة فارغة ويصبح صالح للاستخدام حتى انتهاء الكمية.

التحكم فى درجة اللون المناسبة للبشرة.

يصنع من مكونات طبيعية وآمنة تماما على البشرة.

يكون كريما ناعما على البشرة وسريع الامتصاص.

تجنب وجود خطوط رفيعة فى الوجه بعد وضع الكريم.

مصنوع من مكونات طبيعية تعمل على تفتيح وترطيب البشرة.

خطوات تحضير كريم الأساسمميزات عمل كريم الأساس فى المنزل

عند استخدام هذا الكريم بشكل دائم مع مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام كريم أساس فاونديشن مرة أخرى، ولن تحتاجي إلى استخدام مستحضرات التجميل مرة أخرى، لان الكريم من مكونات طبيعية سوف تساعدك على تفتيح بشرتك بسهولة.