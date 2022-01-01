طريقة عمل البسبوسة الطرية الهشة مثل الحلواني وتحضريها بخطوات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة الطرية، تعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية وأشهرها، يفضلها العديد من الأشخاص نظراً لمذاقها الشهي، ويرجع أصلها إلى العصر العثماني واشتهرت كثيراً لمذاقها اللذيذ، فهي تحضر بعدة طرق مختلفة وحشوات متنوعة، تفننت ربه المنزل في تحضيرها مثل الجاهزة تماماً وأصبحت تحضرها بشكل مختلف، حيث أنها مقترنة بشهر رمضان الكريم وتقدم في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية بكثرة، فيمكنكم متابعة المقال لمعرفة الطريقة والمكونات خطوة بخطوة.

أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية

هناك عدة مكونات مختلفة تساعد في صنع بسبوسة طرية وهشة مثل الحلواني، يمكنكم متابعتها للحصول على بسبوسة شهية.

المكونات:

2 كوب من دقيق السميد.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

كوب واحد من السمن المذابة.

مقدار كوب واحد من الزبادي .

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مكونات القطر:

كوب واحد من السكر.

ملعقة واحدة من الزبادي.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

حوالي كوب ونصف من الماء.

نقوم بوضع دقيق السميد في وعاء كبير، ونضيف إليها السمنة المذابة.

ثم نقوم بفرك هذه المكونات بالأصابع حتى تتحول إلى عجينة، ثم نضيف كلاً من البكينج بودر والسكر والعسل وجوز الهند والزبادي، وتقليب كل المكونات مع بعضها حتى تتماسك ويكون لها قوام رملي.

نقوم بإحضار صينية فرن ودهنها بالسمن، ونفرد فيها العجينة ثم نضغط عليها بسهولة ويسر.

ثم نقوم بتقطيع البسبوسة إلى الأشكال المطلوبة، ونقوم بوضع اللوز أو الفول السوداني عليها حسب الطلب.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة على أن تكون درجة حرارة الفرن مئتان حتي يصبح لون البسبوسة ذهبياً.

بعد خروج البسبوسة من الفرن نقوم بسكب القطر مباشرة عليها وهو بارد.

نضع كلاً من الماء والسكر في إناء على النار حتى الغليان، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ويقلب جيدًا حتى الغليان لما يقرب من عشر دقائق.

نرفع القدر ونتركه حتى يبرد تماماً، ونضع فيه السمنة الزبدة ونقلبها جيدًا وتصب على البسبوسة وبالهنا والشفا.

أولاً عليكي تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسبوسة.

مراعاة أن تكون المكونات المستخدمة في البسبوسة بدرجة حرارة المطبخ.

فرك السميد والسمن بأطراف الأصابع وليس العجن.

أن يكون القطر المستخدم في البسبوسة بارداً وأن تكون البسبوسة ساخنة جداً، أي يصب عليها فور خروجها من الفرن.

يجب استخدام السمن أفضل من الزيت.

طريقة التحضير:طريقة تحضير القطر:سر نجاح البسبوسة

وأخيرًا قد قمنا بشرح طريقة عمل البسبوسة الطرية بطريقة سهلة ولذيذة ومن يريد المزيد من الوصفات فيرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليه في أقرب وقت ممكن دمتم في أمان الله ورعايته.