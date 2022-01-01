بالخطوات.. طريقة عمل الفطائر التركية المحشية باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية

الفطائر التركية باللحمة المفرومة، أصبحت الأطعمة التركية مشهورة في البيت المصري بشكل كبير لتنوع تلك الأطعمة ومذاقها المختلف، وتعد فطيرة اللحم المفروم التركية واحدة من أشهر الأطعمة التي تحرص كثير من ربات البيوت على تجهيزها بسبب مذاقها الشهي التي تتميز به، حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وفي هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة عمل فطيرة اللحم التركي والتعرف على المكونات المطلوبة تابعونا.

طريقة عمل الفطيرة التركية باللحمة المفرومة

مقادير الفطيرة :

أربعة أكواب دقيق منخول.

كوب فقط من اللبن الزبادي.

مقدار كوب واحد من الزيت.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

كوب واحد من البقسماط.الفط

اثنتان من صفار البيض

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ما يعادل ملعقتان كبيرتان من السمسم.

فص ثوم ناعم مفروم.

كيلو فقط من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلتان مفرومتان ناعمتان.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

شرائح فلفل أحمر حسب الرغبة.

فلفل أسود وملح وبعض البهارات حسب الرغبة.

نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع فيه زيت الزيتون ثم نضع كيلو اللحم المفروم والثوم والبصل والفلفل والبهارات إلى أن ينضج اللحم، ثم نقوم بوضع الملح على أن تكون النار هادئة.

نضيف البقدونس إلى اللحمة بعد نضجها والفلفل الأحمر ودبس الرمان.

نبدأ في تجهيز العجين خلال نضج اللحم، نخلط الدقيق بالزيت واللبن والملح والبقسماط إلى أن يتماسك العجين ويكون فيه نسبة ليونة.

نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متوسطة الحجم.

نفرد الكرات ونضع في كل واحدة قطعة حشو من اللحم المفروم ونغلقها جيدًا على شكل نصف دائرة.

نقوم برصهم في صينية مدهونة بالزيت.

بعد الانتهاء يتم دهن وجه الفطائر بصفار البيض بعد خفقه، ونرش عليها حبة البركة ومزيج السمسم.

ندخل الصينية إلى الفرن وهو ساخن لمدة أربع وعشرين دقيقة على أن تكون درجة حرارة الفرن ١٨٠درجة وتكون على الرف الأوسط.

بعد الوقت تقدم ساخنة وبالهنا.

مقادير الحشو:طريقة التحضير:

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الفطائر التركية باللحمة المفرومة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.