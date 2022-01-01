كوب من الحليب اصنعي فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

فطائر السمسم السعودية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير كوجبة إضافية ويمكن تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة وبسيطة لعمل معجنات سهلة وغير مكلفة يمكن تناولها كوجبة إضافية بدل من شرائها من الخارج، وتعتبر من المعجنات الهشة المفيدة للجسم التي يمكن عملها بالسمسم أو بحبة البركة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر السمسم السعودية

تتكون فطائر السمسم السعودية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من الحليب الدافئ.

50 جرام من الزبدة الذائبة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

صفار حبة من البيض.

كوب من السمسم.

نصف كوب من فتات الخبز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-