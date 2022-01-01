كوب من الحليب اصنعي فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

فطائر السمسم السعودية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير كوجبة إضافية ويمكن تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة وبسيطة لعمل معجنات سهلة وغير مكلفة يمكن تناولها كوجبة إضافية بدل من شرائها من الخارج، وتعتبر من المعجنات الهشة المفيدة للجسم التي يمكن عملها بالسمسم أو بحبة البركة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل فطائر السمسم السعودية
تتكون فطائر السمسم السعودية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- 50 جرام من الزبدة الذائبة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- صفار حبة من البيض.
- كوب من السمسم.
- نصف كوب من فتات الخبز.
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والحليب والماء الدافئ والبيكنج صودا والسكر والملح ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- نقسم العجينة الي نصفين ونغطيها ونتركها جانباً لمدة ساعة حتي تتضاعف كمية العجين.
- قومي برش فتات الخبز على صينية سمكها رفيع ثم نفرد عليها العجين ونشكلها الي مثلثات صغيرة.
- ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض والزبدة ونرش عليها السمسم جيداً ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن حتي تتحمر لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
فطائر السمسم السعودية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير كوجبة إضافية ويمكن تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة وبسيطة لعمل معجنات سهلة وغير مكلفة يمكن تناولها كوجبة إضافية بدل من شرائها من الخارج، وتعتبر من المعجنات الهشة المفيدة للجسم التي يمكن عملها بالسمسم أو بحبة البركة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل فطائر السمسم السعودية
تتكون فطائر السمسم السعودية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- 50 جرام من الزبدة الذائبة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- صفار حبة من البيض.
- كوب من السمسم.
- نصف كوب من فتات الخبز.
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمسم السعودية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والحليب والماء الدافئ والبيكنج صودا والسكر والملح ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- نقسم العجينة الي نصفين ونغطيها ونتركها جانباً لمدة ساعة حتي تتضاعف كمية العجين.
- قومي برش فتات الخبز على صينية سمكها رفيع ثم نفرد عليها العجين ونشكلها الي مثلثات صغيرة.
- ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض والزبدة ونرش عليها السمسم جيداً ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن حتي تتحمر لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.