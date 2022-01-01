طريقة عمل الباتون ساليه بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

الباتون ساليه بالسمسم ، يعتبر من الوجبات الجانبية التي يحب تناولها الكثير بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الباتون ساليه بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الباتون ساليه بالسمسم

يتكون الباتون ساليه بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب ونصف من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

مقدار رشة صغيرة من الكمون.

3 ملاعق من السمن.

ملعقة كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

ربع كوب من الحليب.

مقادير لتزيين الوجه

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من السمسم.

ربع كوب من الحليب.

حبة بيض مخفوق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الباتون ساليه اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-