طريقة عمل الباتون ساليه بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

الباتون ساليه بالسمسم ، يعتبر من الوجبات الجانبية التي يحب تناولها الكثير بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الباتون ساليه بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الباتون ساليه بالسمسم
يتكون الباتون ساليه بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- مقدار رشة صغيرة من الكمون.
- 3 ملاعق من السمن.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من الحليب.
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ربع كوب من الحليب.
- حبة بيض مخفوق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الباتون ساليه اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به الخميرة والسكر وربع كوب من الحليب الدافئ ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ونتركها جانباً حتى تخمر.
- نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق مع الملح والكمون والسمن ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.
- ثم نضيف بعد ذلك البيض وخليط الخميرة السابق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- قومي بتغطية العجينة ونتركها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة ثم نشكل العجينة على أصابع ونضعها في الصينية ونتركها تخمر مرة أخرى.
- ندهن بعد ذلك الأصابع بالبيض والحليب ونرش عليها السمسم والكمون ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج جيداً وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة.
الوسوم
الباتون ساليه بالسمسم ، يعتبر من الوجبات الجانبية التي يحب تناولها الكثير بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بالسمسم أو حبة البركة، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الباتون ساليه بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الباتون ساليه بالسمسم
يتكون الباتون ساليه بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- مقدار رشة صغيرة من الكمون.
- 3 ملاعق من السمن.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من الحليب.
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ربع كوب من الحليب.
- حبة بيض مخفوق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الباتون ساليه اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به الخميرة والسكر وربع كوب من الحليب الدافئ ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ونتركها جانباً حتى تخمر.
- نقوم بعد ذلك بنخل الدقيق مع الملح والكمون والسمن ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.
- ثم نضيف بعد ذلك البيض وخليط الخميرة السابق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- قومي بتغطية العجينة ونتركها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة ثم نشكل العجينة على أصابع ونضعها في الصينية ونتركها تخمر مرة أخرى.
- ندهن بعد ذلك الأصابع بالبيض والحليب ونرش عليها السمسم والكمون ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج جيداً وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة.