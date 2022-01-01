طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة ١٠درجات فوري.. الكريم الكوري المعجزة

كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة، يعد كريم النشا وماء الورد من الوصفات السحرية لتفتيح وتبييض البشرة ومنح التنظيف العميق العميق لها والقضاء على البقع الداكنة تماما، كما أنه يعد مضاد للشيخوخة وظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة المزعجة التي تؤثر على مظهر البشرة وتعد من علامات تقدم العمر.

فجربى وصفة كريم النشاء وماء الورد للتبييض وللحصول على بشرة صحية ومشرقة وستصبحين ملكة جمال خلال أيام من استخدامه، فيمكنك إعداده منزليا بأقل التكاليف بعيدا عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمليئة بالمواد الكيميائية الضارة بالبشرة والتي تساعد فى ظهور التجاعيد سريعا بسبب الإجهاد المتكرر للبشرة، فإليك طريقة كريم النشا وماء الورد تجربتي.

كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

– ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

– ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

– ربع كوب ماء ورد.

– ملعقة صغيرة جل الصبار.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء نضع به الدقيق الأبيض مع نشا الذرة ثم نضف ماء الورد.

نقلب المكونات جيدا مع بعضها على البارد حتى نتأكد من ذوبان النشا والدقيق تماما فى ماء الورد حتى لا تتشكل أي تكتلات.

نرفع المكونات على حمام بخار مائي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل ويشبه الكريم.

نترد الخليط حتى يبرد تماما ثم نضف إليه جل الصبار ونخلط المكونات جميعها.

نحضر علبة نظيفة وفارغة ونضع به الكريم ونحتفظ به داخل الثلاجة.

يصبح الكريم صالح للاستخدام لمدة 10 أيام.

يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة ثم يتم فرده على الوجه والرقبة مع التدليك الخفيف لعدة دقائق ثم تركه حوالى نصف ساعة حتى يجف.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد ويتم تنشيفه جيدا.

تكرر هذه الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا وللحصول على نتائج أفضل يمكن استخدامها بشكل يومي.

فوائد ماء الورد والنشا للبشرة

يعد ماء الورد والنشا بمثابة مكونين سحريين للبشرة هما يساعدان على استعادة نضارة البشرة ورجوع الحيوية والصحة بها من جديد، وعند خلطهم معاُ لتكوين كريم فهو يكون فعال للغاية في التفتيح والتبييض الفوري، وشد الترهلات والخطوط الرفيعة.