حلويات سهلة وسريعة بدون فرن وبمكونات بسيطة لذيذة وشهية للغاية

حلويات سهلة وسريعة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الكنافة المحشية بالكريمة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة بخطوات سهولة وبسيطة في المنزل وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ورائع.

مكونات حلويات سهلة وسريعة

تتكون حلويات سهلة وسريعة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

١٠٠ جم سمسم محمص.

١٠٠ جم من جوز الهند المجفف.

٢٠٠ إلى ٢٥٠ جم حليب محلى مكثف.

١٠٠ جم من البسكويت السادة.

٢٥٠ جم شوكولاتة بيضاء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بطريقة سهلة ومضمونة، وهي كالتالي:

نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الجوز الهند المبشور، ثم نقلبه باستمرار حتى يتحمص.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونسكب الجوز الهند المحمص في محضرة الطعام مع ترك ملعقتين كبار منه في وعاء جانبا لكي نستخدمه في تزيين الحلوى.

ثم نضيف إليه السمسم المحمص ونطحنهم ناعم.

بعد ذلك نسكب الخليط في وعاء.

ثم نضيف إلى محضرة الطعام البسكويت السادة ونطحنه ناعم.

ثم نسكبه فوق خليط السمسم والجوز الهند ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الحليب المحلى المكثف ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

ثم نشكل العجينة إلى أصابع.