طريقة عمل القرص الطرية بحشو الجبنة الرومي والزيت الخطيرة في أقل وقت ممكن

عالم المعجنات مليء بالكثير من الوصفات الرائعة وذات الطعم الرائع والخطير، وتعتبر القرص الطرية بحشو الجبنة الرومي والزيت من أفضل وأشهر تلك الوصفات التي عرفت في العالم، وهي مناسبة للتقديم في أي وقت سواء كوجبة خفيفة على العشاء أو في وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي، ويمكن حشوها القرص بالجبنة الرومي أو الجبنة البيضاء أو المربى وغيرها، ولكن القرص بالجبنة الرومي لقت قبولاً كبيراً من الجميع كباراً وصغاراً، ودائما ما تبحث عن طريقة تحضيرها الأمهات لإعدادها لأسرتها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل القرص الطرية بحشو الجبنة الرومي الزيت.

طريقة عمل القرص الطرية بحشو الجبنة الرومي والزيت

في السطور التالية سوف نذكر عليكم مكونات وطريقة وصفة القرص الطرية بحشو الجبن الرومي والزيت، والتي يمكنكم إعدادها سريعاً في أي وقت، ومكوناتها غير مكلفة واقتصادية، ويمكن تقديمها للكبار والصغار لكونها تحتوي على مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

علبة زبادي بلدي كبيرة.

ربع كأس زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة ثوم بودر.

نضف ملعقة حبة البركة.

جبنة رومي مبشور.

نحضر وعاء واسع مناسب للعجن ونخلط فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، مع إضافة الثوم البودر وحبة البركة ونقلب المكونات جيداً لتتجانس.

نضيف الخميرة والزبادي والزيت للمكونات، ونعجن بشكل جيد يدوياً مع وضع القليل من الماء الدافئ حسب احتياج العجينة، ونعجن باستمرار حتى تتكون عجينة متماسكة لا تلتصق باليدين.

نغطى العجينة وتترك جانباً لمدة ساعة حتى تتخمر.

تشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية، وترص في صينية وتترك جانباً.

نفرد بعد ذلك كل كرة على حد بسمك متوسط، ونضع فيه مقدار من الجبن الرومي وتكور من جديد ونضغط عليها قليلاً.

تترك العجينة من جديد لترتاح، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة لتنضج القرص وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج القرص من الفرن وتترك لتهدأ تماماً، وتقدم بجاني كوب الشاي وبألف هنا.

ملحوظة يمكن تغليف القرص في أكياس نايلون وتحفظ في الفريزر لحين استخدامها، على أن يتم إخراجها قبل استخدامها بوقت كافي.

المكونات:طريقة التحضير: