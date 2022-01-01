طريقة تحضير القراقيش المصرية باليانسون والشمر خطوة بخطوة مثل الجاهزة

تعتبر القراقيش واحدة من أنواع الحكك المعروفة في مصر، والتي اشتهرت بشكل خاص في القرى والأرياف، حيث يتم إعدادها وتقديمها مع كوب الشاي الساخن في الصباح مع وجبة الإفطار، أو حتى في المساء مع كوب الشاي وهي تشبه كثيراً البسكويت ومنها السادة ومنها التي يتم حشوها بأي نوع يفضله البعض من الحشوات، ولكن نحن اعتدانا على القراقيش المصرية باليانسون والشمر ذات الطعم الخطير الرائع، ونطلعكم في السطور التالية عن طريقة عمل القراقيش المصرية باليانسون والشمر.

طريقة تحضير القراقيش المصرية

في الأجواء الشتوية التي تسيطر على البلاد حالياً تبحث الأمهات عن أنواع من القرص والكحك لإعدادها، حيث ترغب في تقديمها لأسرتها مع المشروبات الدافئة، والقراقيش المصرية باليانسون والشمر لقت قبولاً كبيراً من الجميع وأصبحت مطلب جماعي من كل أفراد الأسرة، حيث تتميز بطعمها الخطير وقرشتها الرائعة.

المكونات:

تحتاج وصفة القراقيش المصرية لمكونات غير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ، لذلك أطلق عليها من الوصفات الاقتصادية ومكوناتها:

كأس دقيق أبيض منخول.

نصف كأس من السميد الناعم.

ربع كأس زيت الزيتون.

نصف كأس ماء.

3 ملاعق كبيرة يانسون مطحون.

3 ملاعق كبيرة شمر مطحون.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

نصف ملعقة بيكربونات.

في وعاء كبير نقلب الدقيق مع السميد وحبة البركة واليانسون والشمر، ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

نضيف للمكونات الزيت ونقلبه مع المكونات، ثم ننزل بمقدار الماء الذي تحتاجه العجينة ونعجن جيداً باليدين حتى تتكون عجينة طرية متجانسة.

تترك العجينة في مكان دافئ لتتخمر لمدة نصف ساعة.

تشكل العجينة لدوائر صغيرة الحجم، ثم تشكل بعد ذلك بالطول.

نرص القراقيش في صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن حتى تنضج، أو يمكن قليها في زيت غزير على نار هادئة حسب الرغبة.

كيلو دقيق أبيض.

نصف كأس لبن دافئ.

ربع كيلو سمن بلدي.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة يانسون.

2 ملعقة صغيرة شمر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ماء.

نسخن السمن على النار.

في وعاء نخلط الدقيق والملح واليانسون والشمر، ونضيف إليه الخميرة واللبن ونعجن المكونات معاً، ونضيف مقدار الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن.

تترك العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة لتتخمر.

تشكل العجينة بالطول أو دوائر، وترص في صينية الفرن وندخلها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة لتنضج.

طريقة التحضير:طريقة أخرى لعمل القراقيش ومكوناتها:خطوات التحضير: