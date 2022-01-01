اصنعي بالمنزل الكعك بالعجمية بقوام هش وناعم ولذيذ  

الكعك بالعجمية ، من أنواع الكعك الهش الجميل الذي له مذاق رائع جداً وناعم، ويعد هو من أكثر المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد يرتبط تحضيره بكثرة في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويعد هو من ألذ المخبوزات التي يمكن تقديمها في الصباح بجانب المشروبات الساخنة مثل القهوة أو الشاي، وهو أيضاً مناسب في جميع الأوقات على مدار اليوم، يمتاز هذا النوع من الكعك بقوامه الجميل الذي يذوب بالفم وأيضاً بخطوات تحضيره البسيطة داخل المنزل، يتم تقديمه بحشوة العجمية اللذيذة التي هي عبارة عن السمن مع العسل والدقيق والسمسم ويمكن تقديمه بأي نوع من الحشوات الأخرى مثل الملبن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك بالعجمية اللذيذ الهش داخل المنزل.

مكونات عمل الكعك بالعجمية

يتكون الكعك من المكونات التالية:ـ

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

5 أكواب من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة محلب.

ملعقة كبيرة سمسم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ونصف من الماء دافئ للعجن .

مقادير الحشو

ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة سمسم.

كوب عسل نحل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

للوجه

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكعك بالعجمية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونخلط الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم تترك لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها. ثم في وعاء آخر نضع السمن علي النار ويسخن جيداً حتي يُقدح، ثم يتم نخل الدقيق والملح والمحلب في وعاء ويرش السمسم فوق خليط الدقيق. يصب السمن الساخن فوق الدقيق بحذر، ويقلب بواسطة ملعقة خشب حتي يبرد الخليط قليلاً. ثم يفرك الخليط باليد جيداً لحوالي ربع ساعة ثم يضاف خليط الخميرة السابق ويدعك باليد مع إضافة الماء تدريجياً. نستمر في العجن حتي يتكون لدينا عجين ناعم ومتماسك، ثم يغطي العجين بكيس بلاستيك ويترك ليختمر في مكان دافئ.

طريقة تحضير حشوة العجمية