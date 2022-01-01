اصنعي بالمنزل الكعك بالعجمية بقوام هش وناعم ولذيذ  

الكعك بالعجمية ، من أنواع الكعك الهش الجميل الذي له مذاق رائع جداً وناعم، ويعد هو من أكثر المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد يرتبط تحضيره بكثرة في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويعد هو من ألذ المخبوزات التي يمكن تقديمها في الصباح بجانب المشروبات الساخنة مثل القهوة أو الشاي، وهو أيضاً مناسب في جميع الأوقات على مدار اليوم، يمتاز هذا النوع من الكعك بقوامه الجميل الذي يذوب بالفم وأيضاً بخطوات تحضيره البسيطة داخل المنزل، يتم تقديمه بحشوة العجمية اللذيذة التي هي عبارة عن السمن مع العسل والدقيق والسمسم ويمكن تقديمه بأي نوع من الحشوات الأخرى مثل الملبن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك بالعجمية اللذيذ الهش داخل المنزل.مكونات عمل الكعك بالعجمية
يتكون الكعك من المكونات التالية:ـ
- ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- 5 أكواب من الدقيق الأبيض .
- ملعقة صغيرة محلب.
- ملعقة كبيرة سمسم.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 كوب ونصف من الماء دافئ للعجن .
مقادير الحشو
- ثلاث ملاعق كبيرة سمن.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة صغيرة سمسم.
- كوب عسل نحل.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
للوجه
- سكر بودرة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكعك بالعجمية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونخلط الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم تترك لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.
- ثم في وعاء آخر نضع السمن علي النار ويسخن جيداً حتي يُقدح، ثم يتم نخل الدقيق والملح والمحلب في وعاء ويرش السمسم فوق خليط الدقيق.
- يصب السمن الساخن فوق الدقيق بحذر، ويقلب بواسطة ملعقة خشب حتي يبرد الخليط قليلاً.
- ثم يفرك الخليط باليد جيداً لحوالي ربع ساعة ثم يضاف خليط الخميرة السابق ويدعك باليد مع إضافة الماء تدريجياً.
- نستمر في العجن حتي يتكون لدينا عجين ناعم ومتماسك، ثم يغطي العجين بكيس بلاستيك ويترك ليختمر في مكان دافئ.
طريقة تحضير حشوة العجمية
- يحمر الدقيق والسمسم في السمنة علي نار متوسطة حتي يميل لونه الدقيق للاصفرار.
- ثم يضاف العسل مع التقليب المستمر حتي يبدأ الخليط في الغليان ويصبح القوام ثقيلاً، ثم يرفع من علي النار ويضاف ماء الورد ويترك ليبرد، ثم يشكل علي هيئة كرات صغيرة في حجم حبات البندق.
- نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة، ثم نقوم بعمل تجوف داخل كل كرة لتصبح على شكل كوب صغيرة.
- ثم تحشي بقطعة من العجمية وتقفل جيداً علي شكل كرة ثم يضغط عليها بخفة لتشكل دائرة صغيرة أو يمكن تزينها بالمناقيش أو بقالب خاص بالكعك.
- تكرر العملية حتي ننتهي من كمية العجين، ثم يرص في صاج مدهونة بقليل من السمنة ويترك ليختمر مرة أخرى في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمه.
- ثم يدخل الكعك فرن ساخن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ويوضع الصاج في الرف الأوسط في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يترك داخل الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد ويوضع في طبق التقديم ويرش بالسكر البودرة ويقدم بالهنا والشفا.
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الكعك بالعجمية ، من أنواع الكعك الهش الجميل الذي له مذاق رائع جداً وناعم، ويعد هو من أكثر المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد يرتبط تحضيره بكثرة في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويعد هو من ألذ المخبوزات التي يمكن تقديمها في الصباح بجانب المشروبات الساخنة مثل القهوة أو الشاي، وهو أيضاً مناسب في جميع الأوقات على مدار اليوم، يمتاز هذا النوع من الكعك بقوامه الجميل الذي يذوب بالفم وأيضاً بخطوات تحضيره البسيطة داخل المنزل، يتم تقديمه بحشوة العجمية اللذيذة التي هي عبارة عن السمن مع العسل والدقيق والسمسم ويمكن تقديمه بأي نوع من الحشوات الأخرى مثل الملبن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك بالعجمية اللذيذ الهش داخل المنزل.مكونات عمل الكعك بالعجمية
يتكون الكعك من المكونات التالية:ـ
- ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- 5 أكواب من الدقيق الأبيض .
- ملعقة صغيرة محلب.
- ملعقة كبيرة سمسم.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 2 كوب ونصف من الماء دافئ للعجن .
مقادير الحشو
- ثلاث ملاعق كبيرة سمن.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة صغيرة سمسم.
- كوب عسل نحل.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
للوجه
- سكر بودرة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكعك بالعجمية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونخلط الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم تترك لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.
- ثم في وعاء آخر نضع السمن علي النار ويسخن جيداً حتي يُقدح، ثم يتم نخل الدقيق والملح والمحلب في وعاء ويرش السمسم فوق خليط الدقيق.
- يصب السمن الساخن فوق الدقيق بحذر، ويقلب بواسطة ملعقة خشب حتي يبرد الخليط قليلاً.
- ثم يفرك الخليط باليد جيداً لحوالي ربع ساعة ثم يضاف خليط الخميرة السابق ويدعك باليد مع إضافة الماء تدريجياً.
- نستمر في العجن حتي يتكون لدينا عجين ناعم ومتماسك، ثم يغطي العجين بكيس بلاستيك ويترك ليختمر في مكان دافئ.
طريقة تحضير حشوة العجمية
- يحمر الدقيق والسمسم في السمنة علي نار متوسطة حتي يميل لونه الدقيق للاصفرار.
- ثم يضاف العسل مع التقليب المستمر حتي يبدأ الخليط في الغليان ويصبح القوام ثقيلاً، ثم يرفع من علي النار ويضاف ماء الورد ويترك ليبرد، ثم يشكل علي هيئة كرات صغيرة في حجم حبات البندق.
- نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة، ثم نقوم بعمل تجوف داخل كل كرة لتصبح على شكل كوب صغيرة.
- ثم تحشي بقطعة من العجمية وتقفل جيداً علي شكل كرة ثم يضغط عليها بخفة لتشكل دائرة صغيرة أو يمكن تزينها بالمناقيش أو بقالب خاص بالكعك.
- تكرر العملية حتي ننتهي من كمية العجين، ثم يرص في صاج مدهونة بقليل من السمنة ويترك ليختمر مرة أخرى في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمه.
- ثم يدخل الكعك فرن ساخن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ويوضع الصاج في الرف الأوسط في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يترك داخل الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد ويوضع في طبق التقديم ويرش بالسكر البودرة ويقدم بالهنا والشفا.