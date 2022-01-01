اعملي أحلي بسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات الحلويات

البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات من ألذ واحلي أنواع الحلويات الشرقية والمشهورة والمنتشرة في جميع محلات الحلويات، والبسبوسة يتم تناولها في أي وقت وخاصتا مفضله جدا في فصل الشتاء وهي محبوبة ومرغوبة لغالبية الأفراد وخاصتا الأطفال يعشقونها والكبار، وكما أن البسوسة لها الكثير من الفؤائد الصحية حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط، حيث أن البسبوسة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية الهامة وذلك مثل، السمن البلدي والذي يمد الجسم بالبروتين والدهون المفيدة والصحية والتي تساعد على بناء الجسم والعضلات بصورة كبيرة، كما أن إضافة الزيادي إلي محتويات البسبوسة يزيد من القيمة المضافة لها حيث تساعد الزبادي على مد الجسم بالكالسيوم والذي يساعد على بناء وتقوية العظام وتقويتها بشكل كبير وخاصتا للأطفال والذين يحتاجون لها جدا لتقوية أجسامهم بشكل جيد وصحي، والبسبوسة يحبونها معظم السيدات ويسارعون في البحث عن افضل طريقة لعمل البسبوسة بالسمن البلدي، وهي تعتبر من أحلي الحلويات الشرقية والتي يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة، وكما أن البسبوسة مكوناتها موجودة غالبا بالمنزل، كما أن طريقة عملها سهلة وبسيطة وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع ولذيذ لأحلي بسبوسة بالمكسرات.

كوبان من مسحوق البسبوسة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبتين من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

مكسرات حسب الرغبة.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.

نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.

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