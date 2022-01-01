بكيلو دقيق اعملي 50 قطعة مولتو هش وطري مثل القطن أحسن وأوفر من الجاهز والطعم خرافي

المولتو من المخبوزات اللذيذة التي يحبها العديد من الناس خصوصا أنها من أشهر الأشياء التي يتم شراؤها من الخارج عند الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب في نزهة ولها طعم لذيذ ومميز في نفس الوقت كما أنه يقول لها العديد من النكهات الجميلة المناسبة للعديد من الأذواق، ورغم أنها اشتهرت في الخارج والجميع يقوم بشرائها في الخارج و يتناولها إلى أنه يمكن صناعة المولتو داخل المنزل ببعض المكونات الطبيعية و بطريقة سهلة ومميزة كما يمكن أيضا أن نضيف لها العديد من النكهات المختلفة داخل المنزل من النكهات الطبيعية مثل المربع والجبن والكريمة وشوكولاتة والعديد من النكهات الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعدادها داخل المنزل المكونات التي نحتاجها في ذلك وبعض الأطعمة التي يمكن إضافتها لها حتى يكون لها طعم مختلف.
تحتاج إلى اضافة العديد من المكونات التي تجعلها مختلفة عن باقي المخبوزات ولها قوانين مختلفة لذيذ وخفيف نفس الوقت والمكونات التي نحتاج إلى اضافتها هي:
- كيلو كامل من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الباكنج بودر حتى تكون منتفخة.
- ¼ كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب كامل من الزبادي.
- 1\4 كوب كبير من السكر.
- الشوكولاتة أو الكراميل او نوتيلا او كريمة الفراولة او الكريمة البيضاء أو أي نوع من أنواع الجبن حسب الرغبة.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداده في المنزل وخطوات الإعداد هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع في جميع المقادير الجافة الموجودة في الخليط وهي البكينج بودر ولا خميرة ونقوم بتحريك هذه المكونات معا حتى تمتزج.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزبدة إلى كيلو الدقيق ونقوم بفرك الدقيق والزبدة معًا.
- في الخطوات التالية نضع الحليب وزبادي والماء معا ونضيف جميع المكونات السابقة حتى يبدأ العجين يتكون لنا.
- بعد ذلك نترك العجينة لمدة ساعة كاملة حتى يصبح حجمه أكبر.
- نقوم بفرد العجينة على سطح املس وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مثلثات صغيرة ثم نقوم بحشو هذه المثلثات لأصبح لها نفس شكل المولتو.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة من الزيت وبعد ذلك نضع فيها القطع التي قمنا باعدادها ونتركها داخل الفرن حتى تنضج ويكون لها لون ذهبي
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المولتو من المخبوزات اللذيذة التي يحبها العديد من الناس خصوصا أنها من أشهر الأشياء التي يتم شراؤها من الخارج عند الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب في نزهة ولها طعم لذيذ ومميز في نفس الوقت كما أنه يقول لها العديد من النكهات الجميلة المناسبة للعديد من الأذواق، ورغم أنها اشتهرت في الخارج والجميع يقوم بشرائها في الخارج و يتناولها إلى أنه يمكن صناعة المولتو داخل المنزل ببعض المكونات الطبيعية و بطريقة سهلة ومميزة كما يمكن أيضا أن نضيف لها العديد من النكهات المختلفة داخل المنزل من النكهات الطبيعية مثل المربع والجبن والكريمة وشوكولاتة والعديد من النكهات الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعدادها داخل المنزل المكونات التي نحتاجها في ذلك وبعض الأطعمة التي يمكن إضافتها لها حتى يكون لها طعم مختلف.
تحتاج إلى اضافة العديد من المكونات التي تجعلها مختلفة عن باقي المخبوزات ولها قوانين مختلفة لذيذ وخفيف نفس الوقت والمكونات التي نحتاج إلى اضافتها هي:
- كيلو كامل من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الباكنج بودر حتى تكون منتفخة.
- ¼ كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب كامل من الزبادي.
- 1\4 كوب كبير من السكر.
- الشوكولاتة أو الكراميل او نوتيلا او كريمة الفراولة او الكريمة البيضاء أو أي نوع من أنواع الجبن حسب الرغبة.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداده في المنزل وخطوات الإعداد هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع في جميع المقادير الجافة الموجودة في الخليط وهي البكينج بودر ولا خميرة ونقوم بتحريك هذه المكونات معا حتى تمتزج.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزبدة إلى كيلو الدقيق ونقوم بفرك الدقيق والزبدة معًا.
- في الخطوات التالية نضع الحليب وزبادي والماء معا ونضيف جميع المكونات السابقة حتى يبدأ العجين يتكون لنا.
- بعد ذلك نترك العجينة لمدة ساعة كاملة حتى يصبح حجمه أكبر.
- نقوم بفرد العجينة على سطح املس وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مثلثات صغيرة ثم نقوم بحشو هذه المثلثات لأصبح لها نفس شكل المولتو.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة من الزيت وبعد ذلك نضع فيها القطع التي قمنا باعدادها ونتركها داخل الفرن حتى تنضج ويكون لها لون ذهبي