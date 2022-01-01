بكيلو دقيق اعملي 50 قطعة مولتو هش وطري مثل القطن أحسن وأوفر من الجاهز والطعم خرافي

‏المولتو من المخبوزات اللذيذة التي يحبها العديد من الناس خصوصا أنها من أشهر الأشياء التي يتم شراؤها من الخارج عند الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب في نزهة ولها طعم لذيذ ومميز في نفس الوقت كما أنه يقول لها العديد من النكهات الجميلة المناسبة للعديد من الأذواق، ‏ورغم أنها اشتهرت في الخارج والجميع يقوم بشرائها في الخارج و يتناولها إلى أنه يمكن صناعة المولتو داخل المنزل ببعض المكونات الطبيعية و بطريقة سهلة ومميزة كما يمكن أيضا أن نضيف لها العديد من النكهات المختلفة داخل المنزل من النكهات الطبيعية مثل المربع والجبن والكريمة وشوكولاتة والعديد من النكهات الأخرى ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعدادها داخل المنزل المكونات التي نحتاجها في ذلك وبعض الأطعمة التي يمكن إضافتها لها حتى يكون لها طعم مختلف.

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مكونات إعداد المولتو داخل المنزل

تحتاج إلى اضافة العديد من المكونات التي تجعلها مختلفة عن باقي المخبوزات ولها قوانين مختلفة لذيذ وخفيف نفس الوقت والمكونات التي نحتاج إلى اضافتها هي:

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كيلو كامل من الدقيق.

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‏ ملعقة كبيرة من الباكنج بودر حتى تكون منتفخة.

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‏ ¼ كوب من الزبدة.

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‏ ملعقة كبيرة من الخميرة.

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‏ كوب كامل من الزبادي.

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‏ 1\4‬ كوب كبير من السكر.‬

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‏ الشوكولاتة أو الكراميل او نوتيلا او كريمة الفراولة او الكريمة البيضاء أو أي نوع من أنواع الجبن حسب الرغبة.

طريقة إعداد المولتو في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداده في المنزل ‏وخطوات الإعداد هي:

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