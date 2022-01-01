هاتي كوب سكر وتعالي أقولك أسرار عمل بسكويت الشاي اللذيذ زي الحلواني بمقادير إقتصادية في 10 دقائق فقط

بسكويت الشاي من احد الحلويات المميزة واللذيذة والصحية في نفس الوقت والتي يحب الأطفال تناولها ويمكن تناولها بشكل يومي مع الشاي أو مع الحليب وتوجد آلات مخصصة يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي الشهير ولكن يمكن أيضا إعداد بسكويت الشاي بطريقة مختلفة دون أن يحتاج إلى آلة إعداد بسكويت الشاي الخاصة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة ‏يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي دون استخدام آلة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها في إعداد بسكويت الشاي.

مكونات إعداد بسكويت الشاي بدون آلة

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه المكونات هي:

كوبين من الدقيق الأبيض.

½ كوب من الزيت النباتي.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كيس واحد من الباكنج بودر.

½ كوب من السكر الأبيض.

½ كوب من عصير البرتقال.

½ كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير بسكويت ‏بدون استخدام ماكينة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لصنع بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه الخطوات هي: