هاتي كوب سكر وتعالي أقولك أسرار عمل بسكويت الشاي اللذيذ زي الحلواني بمقادير إقتصادية في 10 دقائق فقط

بسكويت الشاي من احد الحلويات المميزة واللذيذة والصحية في نفس الوقت والتي يحب الأطفال تناولها ويمكن تناولها بشكل يومي مع الشاي أو مع الحليب وتوجد آلات مخصصة يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي الشهير ولكن يمكن أيضا إعداد بسكويت الشاي بطريقة مختلفة دون أن يحتاج إلى آلة إعداد بسكويت الشاي الخاصة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي دون استخدام آلة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها في إعداد بسكويت الشاي.مكونات إعداد بسكويت الشاي بدون آلة
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه المكونات هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ½ كوب من الزيت النباتي.
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كيس واحد من الباكنج بودر.
- ½ كوب من السكر الأبيض.
- ½ كوب من عصير البرتقال.
- ½ كوب من الزيت النباتي.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لصنع بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر وعاء كبير من الزجاج ونضع فيه الفانيليا السائلة والباكنج بودر وعصير البرتقال والسكر الأبيض والدقيق والزيت و نقوم بتحريك جميع المكونات معا حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نلاحظ أن العجينة أصبحت طرية ومناسبة لنترك العجينة لبعض الوقت حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر سطح ناعن ونقوم بفرد العجين على هذا السطح ومن الأفضل أن يكون سمك والعجين حوالي سنتيمتر بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على هيئة مربعات أو أي اشكال أخرى جميلة يمكن أن تناسب الأطفال بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم نضع الصينية التي تحتوي على البسكويت داخل الفرن و نقوم بدهنها من الأعلى بالزيت.
- ونضع البسكويت فيه ونتركها داخل الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي.
- وبعد ذلك نخرج صينية البسكويت من الفرن ولا ننتظر حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها مع اللبن والشاي.
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بسكويت الشاي من احد الحلويات المميزة واللذيذة والصحية في نفس الوقت والتي يحب الأطفال تناولها ويمكن تناولها بشكل يومي مع الشاي أو مع الحليب وتوجد آلات مخصصة يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي الشهير ولكن يمكن أيضا إعداد بسكويت الشاي بطريقة مختلفة دون أن يحتاج إلى آلة إعداد بسكويت الشاي الخاصة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد بسكويت الشاي دون استخدام آلة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها في إعداد بسكويت الشاي.مكونات إعداد بسكويت الشاي بدون آلة
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه المكونات هي:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ½ كوب من الزيت النباتي.
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كيس واحد من الباكنج بودر.
- ½ كوب من السكر الأبيض.
- ½ كوب من عصير البرتقال.
- ½ كوب من الزيت النباتي.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لصنع بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر وعاء كبير من الزجاج ونضع فيه الفانيليا السائلة والباكنج بودر وعصير البرتقال والسكر الأبيض والدقيق والزيت و نقوم بتحريك جميع المكونات معا حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نلاحظ أن العجينة أصبحت طرية ومناسبة لنترك العجينة لبعض الوقت حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر سطح ناعن ونقوم بفرد العجين على هذا السطح ومن الأفضل أن يكون سمك والعجين حوالي سنتيمتر بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على هيئة مربعات أو أي اشكال أخرى جميلة يمكن أن تناسب الأطفال بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم نضع الصينية التي تحتوي على البسكويت داخل الفرن و نقوم بدهنها من الأعلى بالزيت.
- ونضع البسكويت فيه ونتركها داخل الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي.
- وبعد ذلك نخرج صينية البسكويت من الفرن ولا ننتظر حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها مع اللبن والشاي.