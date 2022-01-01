قطنية وبدون فراغات… كيكة البرتقال بطريقة جديدة هتبهرك

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني واحدة من أشهر الكيكات، والتي تقبل السيدات علي تحضيرها في المناسبات وكذلك في الأيام المعتادة، خاصة في فصل الشتاء والذي يشتهر بأنة موسم البرتقال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية واللذيذة بطريقة روعة، والتي تكون من الدقيق والبرتقال بشكل اساسي، ولكن الطريقة تحمل بعض الخطوات الغير معتادة، ولذلك نتمني منكم متابعة الوصفة كليا لضمان الحصول علي نتائج مميزة، وسوف نكشف لكم المقادير بالكوب لتصبح سهلة للغاية، ويمكنكم تحضير تلك الوصفة في 15 دقيقة فقط بحد اقصي.

كيكة البرتقال بطريقة جديدة هتبهرك

نعرض لكم تفاصيل عمل كيكة البرتقال بطريقة جديدة هتبهرك، حيث إن تلك الطريقة يعتمد عليها ملايين المواطنين في العالم، وتلك الطريقة هي الأبسط والأسرع، يمكنكم تحضيرها بتلك المكونات

2.5 كوب دقيق.

كوب زيت ويمكنكم وضع النصف زيت والنصف سمن.

2 برتقالة متوسطة الحجم.

كوب سكر.

2 بيضة.

فانليا.

بيكنج بودر.

ذرة ملح.

خطوات تحضير كيك البرتقال في المنزل

يمكنكم تحضير كيكة البرتقال بطريقة جديدة هتبهرك، وذلك بإستخدام الخلاط، وذلك لضمان اندماج المكونات وضمان نعومة الخليط

قومي بوضع البرتقال مباشرة في الخلاط، ثم البيض والفانليا والملح والسكر والزيت. في وعاء منفصل اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر. الآن قومي بعمل الخليط جيدا وانزلي بة فوق الدقيق. اذا كان الخلاط قوي للغاية لا تقلقي بشأن تفل البرتقال. اذا كان الخلاط ضعيف بعض الشي، قومي باستخدام المصفاة للتخلص من تفل البرتقال. ادمجي المكونات بمضرب سلك يدوي. قومي بتحضير الفرن قبل إدخال الكيك بحيث يصبح شديد السخونة، وذلك بتشغيل الفرن لمدة 10 دقائق قبل وضع الكيك. أخيرا قومي بصب العجين في صينية غير قابلة التصاق. علي درجة حرارة 170 درجة مئوية قومي بإدخال الصينية الفرن. اغلقي الباب ولا تفتحي علي الإطلاق قبل فوات 35 دقيقة. اختبري الكيك بواسطة خلة الأسنان لضمان التسوية الجيدة. يمكنك عمل كوب عصير برتقال لتسقية الكيك بعد تمام التسوية. ويمكن كذلك إستخدام الكريم المخصص لتزيين الحلوي بوضع بعض منها علي الوجة. قدميها مع بعض الشاي أو مشروبك المفضل. جربي كب كيك البرتقال أيضا عبر موقعنا.

نصائح هامة لضمان نجاح الكيك

ويتم الحرص علي بعض التقنيات عند اعداد الكيك، ومن أهمها ما ياتي