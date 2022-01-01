ضعيها علي العانة والجسم كله 3 دقائق وسيسقط الشعر من الجذور بلا عودة وتفتيح البشره 10 درجات

إزالة الشعر الزائد من الجسم من أبرز الأشياء التي تهتم بها الفتيات وهذا لأن الشعر ينمو بشكل سريع وكل فترة تحتاج إلى ازالة الشعر وأحيانا تميل إلى تغيير طريقة ازالة الشعر التي تتبعها عادة هناك العديد من طرق إزالة الشعر منها الطرق الكيميائية ‏مثلا طريقة ازالة الشعر بالكريمات أو غيرها ‏أو طريقة ازالة الشعر بالشفرات أو بالاجهزة الحرارية ‏أو باستخدام الشمع وغيرها من الطرق ‏ولكن جميع هذه الطرق عندما نقوم باستخدامها لفترة طويلة فإنها تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل على البشرة مثل الجفاف والاسمرار ‏كما أنه بعض الطرق تسبب الم شديد و تؤدي إلى زيادة نمو الشعر في المرة القادمة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر الزائد من الجسم بطريقة سهلة ودون أن تحدث أي مضاعفات.

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طريقة ازالة شعر الجسم بواسطة السكر والليمون

فيما يلي سنتحدث عن المكونات وطريقة ازالة شعر الجسم بالسكر والليمون مكونات هذه الطريقة هي:

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ملعقتين كبيرتين من السكر.

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‏ ملعقتين من عصير الليمون.

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‏ ثمانية ملاعق كبيرة من المياه.

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فيما يلي طريقة التحضير وصفات إزالة الشعر بالليمون والسكر:

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نحضر وعاء كبير ونضع فيه جميع المكونات الماء والليمون والسكر ونستمر في تحريك الخليط حتى يصبح متجانس

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‏ بعد ذلك ننتظر حتى يبرد الخليط ثم نقوم بوضع الخليط على الأماكن التي تحتوي على الشعر الزائد.

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‏ نقوم بتلك المناطق بالخليط بشكل دائري وبعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد.

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طريقة ازالة شعر الجسم بالنشا والبيض

فيما يلي سنتحدث عن خطوات وطريقة إزالة الشعر بالنسا والبيض ومكونات الخليط هي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

بياض البيض.

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وفيما يلي طريقة تحضير هذا الخليط بالخطوات:

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