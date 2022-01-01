أسهل طريقة لعمل كيكة قدرة قادر بمكونات اقتصادية لعشاق الكريم كراميل

كيكة قدرة قادر من ألذ الكيكات التي اشتهرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة في عالم الحلويات، حيث يجتمع في هذه الكيك الكريم كراميل و طبقة من الكراميل وطبقة الكيك لهذا طعمها دائما يتميز عن الكيكات الأخرى، هذه الكيكة موجه لعشاق الكريم كراميل، ولكن هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير من المنزل لهذا يلجؤن دائما إلى شراءها من الحلواني، ولكن بعد الآن ستقومين بتحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة جدًا وطعم رائع أحلى من الجاهزة بكثير.

يتم تحضير كيكة قدوة قادر بمجموعة من الطبقات ولكن طبقة مكوناتها الخاصة وسنبدأ بمكونات الكيك وهي:

2 حبه من البيض.

نصف كوب من السكر.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من الحليب.

4 معالق كبار من الكاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقتين من الخل الأبيض.

مقادير الكراميل:

كوب الا ربع من السكر.

ربع كوب من ابماء.

مقادير الكريمة

2 كوب من الحليب.

3 حبه من البيض.

5 معالق من الحليب البودر.

فانيليا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الخل الأبيض.

بشر ليمونة.

سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بكل أسرارها، والطريقة هي: