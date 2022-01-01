أسهل طريقة لعمل كيكة قدرة قادر بمكونات اقتصادية لعشاق الكريم كراميل

كيكة قدرة قادر من ألذ الكيكات التي اشتهرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة في عالم الحلويات، حيث يجتمع في هذه الكيك الكريم كراميل و طبقة من الكراميل وطبقة الكيك لهذا طعمها دائما يتميز عن الكيكات الأخرى، هذه الكيكة موجه لعشاق الكريم كراميل، ولكن هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير من المنزل لهذا يلجؤن دائما إلى شراءها من الحلواني، ولكن بعد الآن ستقومين بتحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة جدًا وطعم رائع أحلى من الجاهزة بكثير.مقادير كيكة قدرة قادر
يتم تحضير كيكة قدوة قادر بمجموعة من الطبقات ولكن طبقة مكوناتها الخاصة وسنبدأ بمكونات الكيك وهي:
- 2 حبه من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع كوب من الحليب.
- 4 معالق كبار من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
مقادير الكراميل:
- كوب الا ربع من السكر.
- ربع كوب من ابماء.
مقادير الكريمة
- 2 كوب من الحليب.
- 3 حبه من البيض.
- 5 معالق من الحليب البودر.
- فانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- بشر ليمونة.
سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بكل أسرارها، والطريقة هي:
- أولاً نقوم بتحضير الكراميل نقوم بوضع السكر في طاسة على نار متوسطة حتى يتم تحمير السكر ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم بإضافة الماء مع التقليب حتى يذوب السكر مع الماء.
- نتركه حتى يغلى قليلاً ويصبح له قوام بعض الشئ.
- نحضر بعد ذلك قالب الكيك ونقوم بإضافة الكراميل في قاع القالب.
- نبدأ بتحضير الكريمة نحضر بوله كبيرة ونضيف بداخلها الحليب والبيض ونقوم بتقليبهم جيدًا مع إضافة الفانيليا و بشر الليمون ملعقة الخل.
- نضرب هذه المكونات بالمضرب اليدوي جيدًا ثم نضيف الحليب البودر بالتدريج مع السكر حتى يذوب جميع المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكريمة على الكراميل، لهذا لابد من صب طبقة الكريمة ببطئ.
- تبقي الكيك نقوم بتحضيرة نضع البيض و الفانيليا والخل في بوله ونقوم بضربهم جيدًا.
- نضيف السكر الأبيض والحليب على البيض ثم نضيف الكاكاو ونبدأ بخلطهم بشكل جيد.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلهم ونضربهم جيدًا حتى يصبح قوام الكيك كريمي.
- نضيف طبقة الكيك على الكراميل.
- نضع القالب في صينية كبيرة ونضيف إلى نصفها ماء مغلي.
- نسخن الفرن مسبقاً قبل وضع الصينية في الفرن.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة.
- نخرج القالب من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً و يمكن وضعها في الثلاجة.
- ثم نقوم بقلب القالب في طبق التقديم وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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كيكة قدرة قادر من ألذ الكيكات التي اشتهرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة في عالم الحلويات، حيث يجتمع في هذه الكيك الكريم كراميل و طبقة من الكراميل وطبقة الكيك لهذا طعمها دائما يتميز عن الكيكات الأخرى، هذه الكيكة موجه لعشاق الكريم كراميل، ولكن هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير من المنزل لهذا يلجؤن دائما إلى شراءها من الحلواني، ولكن بعد الآن ستقومين بتحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة جدًا وطعم رائع أحلى من الجاهزة بكثير.مقادير كيكة قدرة قادر
يتم تحضير كيكة قدوة قادر بمجموعة من الطبقات ولكن طبقة مكوناتها الخاصة وسنبدأ بمكونات الكيك وهي:
- 2 حبه من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع كوب من الحليب.
- 4 معالق كبار من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
مقادير الكراميل:
- كوب الا ربع من السكر.
- ربع كوب من ابماء.
مقادير الكريمة
- 2 كوب من الحليب.
- 3 حبه من البيض.
- 5 معالق من الحليب البودر.
- فانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- بشر ليمونة.
سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بكل أسرارها، والطريقة هي:
- أولاً نقوم بتحضير الكراميل نقوم بوضع السكر في طاسة على نار متوسطة حتى يتم تحمير السكر ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم بإضافة الماء مع التقليب حتى يذوب السكر مع الماء.
- نتركه حتى يغلى قليلاً ويصبح له قوام بعض الشئ.
- نحضر بعد ذلك قالب الكيك ونقوم بإضافة الكراميل في قاع القالب.
- نبدأ بتحضير الكريمة نحضر بوله كبيرة ونضيف بداخلها الحليب والبيض ونقوم بتقليبهم جيدًا مع إضافة الفانيليا و بشر الليمون ملعقة الخل.
- نضرب هذه المكونات بالمضرب اليدوي جيدًا ثم نضيف الحليب البودر بالتدريج مع السكر حتى يذوب جميع المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكريمة على الكراميل، لهذا لابد من صب طبقة الكريمة ببطئ.
- تبقي الكيك نقوم بتحضيرة نضع البيض و الفانيليا والخل في بوله ونقوم بضربهم جيدًا.
- نضيف السكر الأبيض والحليب على البيض ثم نضيف الكاكاو ونبدأ بخلطهم بشكل جيد.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلهم ونضربهم جيدًا حتى يصبح قوام الكيك كريمي.
- نضيف طبقة الكيك على الكراميل.
- نضع القالب في صينية كبيرة ونضيف إلى نصفها ماء مغلي.
- نسخن الفرن مسبقاً قبل وضع الصينية في الفرن.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة.
- نخرج القالب من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً و يمكن وضعها في الثلاجة.
- ثم نقوم بقلب القالب في طبق التقديم وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.