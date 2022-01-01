أرخص وأفضل كريم مرطب ومبيض لليدين والرجلين من صنع يديكي.. جربيه الآن

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، اليدين والرجلين من المناطق التي يجب على كل فتاة الاعتناء بها باستمرار للحفاظ على ملمسها الناعم ومنحها التفتيح اللازم والبياض الملفت، وتعانى معظم الفتيات من اسمرار فى اليدين نظرا للتعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام المنظفات التي تحتوى على الكثير من المواد الكيميائية الضارة.

وتعد الكريمات الطبيعية هى الحل الأمثل دائما فيما يخص الاهتمام بالبشرة والحفاظ على الجلد، لذلك نقدم طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين فى وقت قياسي والذي لابد أن يكون بداخل روتينك اليومي للاعتناء بالبشرة.

كريم طبيعي تبييض اليدين والرجلين

المكونات

– ملعقة صغيرة كريم جليسوليد.

– ملعقة صغيرة نشا الذرة.

– ملعقة صغيرة لبن بودرة.

– ملعقة كبيرة ماء ورد.

– زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

فى إناء فارغ نضع كريم جليسوليد ونشا الذرة ولبن البودرة وماء الورد ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نضف المكون الأخير وهو زيت اللوز الحلو ونقلب المكونات جميعها.

نضع الخليط فى علبة فارغة ويمكن أن نحتفظ به فى الثلاجة.

عند استخدام الكريم يفضل عمل تقشير لليدين والرجلين أولا للحصول على نتائج فعالة.

نفرد الكريم على اليدين والرجلين وندلك برفق لمدة دقائق ثم نتركه من الليل حتى الصباح الباكر ثم نغسل المناطق بالماء الدافئ أولا ثم البارد.

تستخدم الوصفة يوميا ليلا قبل النوم.

كريم الليمون لتفتيح اليدين والرجلين

المكونات:

– ربع كوب عصير ليمون.

– ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

– ملعقة صغيرة نشا ذرة.

– نصف ملعقة لبن بودرة.

طريقة التحضير: