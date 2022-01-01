9 نصايح ازاي تصلحي الحاجات الصغيرة اللي ممكن تبوظ مظهرك

مظهرنا بيهمنا وبيأثر بشكل كبير على ثقتنا ونظرتنا لنفسنا ، وكتير من الاشخاص بيحسوا ان مظهرهم بيعكس شخصيتهم ، وده السبب في اهمية اننا ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة اللي ممكن تخليكي مش مرتاحة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 9 حاجات ممكن تبوظ مظهرك ، وازاي تصلحيها ، وتظهري بافضل لوك كل يوم.

حاجات ممكن تبوظ مظهرك:

1- انتبهي لطول بنطلونك:

البنطلونات الواسعة اللي رجلها عريضة من الستايلات الموضة في الوقت الحالي ، ولكن لو انتي متمسكة بالجينز الكلاسيك الضيق ، يبقى لازم تاخدي بالك من طول البنطلون ، قبل ما تشتري اي بنطلون جديد.

لو انتي من النوع اللي بيحب يلبس كعب عالي ، خدي بالك ان طول البنطلون مايكونش نازل للارض ، ولو بتحبي تلبسي الاحذية الرياضية يبقى لازم طول البنطلون يتماشى مع خط الشوز تماما.

2- عدم مطابقة كريم الاساس مع رقبتك:

كتير من البنات بيقعوا في الغلطة دي ، وبينسوا يحطوا كريم الاساس على الرقبة ، وفي الاخر هتبصي في المرايا هتلاقي لون رقبتك مختلف عن لون وشك ، وده هيبوظ مظهرك.

عشان كده لازم تتأكدي انك تحطي كريم الاساس على الاماكن المكشوفة ، زي طول الفك, الرقبة, الصدر ، وادمجية كويس تحت عضمة الفك لحد الرقبة.

3- بتلبسي نقشات كبيرة:

النقشات او الطبعات الكبيرة والضخمة ، مش بس هتبينك اتخن ، ولكن كمان هتخلي شكلك اكبر ، عشان كده بننصحك انك تختاري قطعة واحدة مطبوعة وباقي اللوك يبقى محايد وكلاسيك.

مع الوقت في كل مرة هتتعلمي ازاي تدمجي قطعة مطبوعة بنقشة حجمها صغيرة مع قطع تانية مناسبة.

4- بتلبسي ستايل مش بتاعك:

اللوك المناسب مش بيتوقف بس على اختيار الملابس والالوان ، ولكن كمان زي ما قولنا في البداية ان الولك بيعكس شخصيتنا وبيعبر عننا ، وده بيفسر عدم شعورنا بالارتياح لما بنلبس ستايل مش بتاعنا او مش شبه شخصيتنا ، ومش متعودين نلبسه.

احيانا مثلا بيحصل انك تشوفي طقم على صاحبتك حلو ويعجبك وتقرري تجيبي زيه ولكن بتلاقيه عليكي شكله مختلف ، وده اكيد هيخليكي مش مرتاحة لانك لابسة حاجة مش شبهك ، وده مايمنعش انك تنوعي وتلعبي في الالوان والاطوال والانماط ولكن مع الحفاظ على الستايل بتاعك.

5- مش بتختاري المناسب لشكل جسمك:

من اهم الحاجات اللي لازم تحطيها في اعتبارك عشان تلبسي الستايل المناسب ليكي هو شكل جسمك ، الملابس المناسبة لازم تبرز مميزات جسمك ، شكل جسمك هيحدد الملابس اللي تناسبك وايه اللي هيبقى غير مناسب ليكي.

6- مش بتلبسي الملابس المناسبة لسنك:

المناسب لينا بيتغير مع مرور الوقت ، ولكن ده مش معناه انك ماتظهريش بمظهر حلو مع التقدم في العمر ، ولو مش متأكدة بالظبط ايه اللي ممكن يناسبك ، التزمي بالملابس الكلاسيكية ، لانها بتستمر الافضل مع مرور الوقت.

يعني اكيد مع التقدم في السن هتستغني عن القمصان والقطع القصيرة اللي كنتي بتلبسيها في العشرينات ، وتستبدليها بقطع كلاسيكية اكتر ، زي الفساتين الطويلة, البدل, القمصان الكاجوال.

7- بتلبسي الوان غلط:

لبس الالوان الغلط من اخطاء الموضة الشائعة جدا ، الالوان اللي بتمشي على غيرك او اصحابك مش شرط انها تناسبك لان لون بشرة ليه اللي يناسبه.

جربي الوان مختلفة ، واختاري افضل الالوان اللي بتشوفي انها بتطلع حلوة عليكي اكتر.

8- اختيار نضارات مش مناسبة لشكل وشك:

بالظبط زي شكل الجسم ، شكل الوش كمان مهم جدا لازم تحطيه في الاعتبار لما تيجي تشتري نضارة نظر او شمس ، اطارات النضارات المناسبة هتعكس شخصيتك واسلوبك.

بصي في المرايا واعرفي شكل وشك اي شكل مربع, بيضاوي, او شكل قلب ، ودوري على النضارات المناسبة لشكل وشك.

9- لبس حمالة صدر بمقاس غلط:

اتأكدي من ان حمالة الصدر بتاعتك مقاسها مناسب ليكي بشكل صحيح ، لانها لو طالعة لفوق ، او سايبة فراغ قدام ، او ضيقة اوي كل ده هيأثر على مظهرك ، لما تيجي تشتري جربي احجام ومقاسات مختلفة او اطلبي مساعدة المتخصصة عشان تتأكدي ان المقاس هيناسبك تماما.

7 غلطات في الستايل بتاعك هتبين سنك اكبر وشكلك اتخن