هبة ربانية.. ماسك النشا والحليب لتفتيح البشرة 5 درجات وشدها والتخلص من الخطوط التعبيرية سر الكوريات

ماسك النشا والحليب تعد من الماسكات التي يستخدمها الكثير من السيدات المتزوجات وغير المتزوجات، لما يحتوي من العديد من الفيتامينات والمعادن التي توجد في الحليب والنشا، الذي يجعل البشرة نضرة و صافية وجذابة، بسبب اكتسابها فوائد المواد الطبيعية التي يتكون منها الماسك، سوف نتعرف على كيفية تحضيره وما هي فوائده الكثيرة التي تجمع معظم النساء في استخدامه.

ماسك النشا والحليب

تتعرض البشرة إلى الكثير من العوامل الخارجية وتتأثر بها مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة، التي تجعلها تفقد نضارتها وحيويتها وتجعل البشرة مليئة بالحبوب، لذلك من الضروري الاعتناء المستمر بالبشرة من خلال استخدام الماسكات الطبيعية المفيدة، وهنا يبرز دور النشا والحليب كأفضل ماسك منزلي طبيعي يمكن أن يجعل البشرة صافية ونضرة وتستعيد حيويتها.

ماسك التفتيح الفوري

الكثير من الخلطات التي تستخدمها حواء للعناية بالبشرة، هناك بعض المكونات التي يجب تحضيرها للحصول على خليط من ماسك الحليب والنشا المفيد.

تبييض الوجه بالنشا

المكونات:

ملعقتين من الحليب المجفف.

بياض بيضة.

ربع كوب من النشا، ما يقارب 200 جرام تقريبا.

طريقة تحضير الماسك

ضع كلا من الحليب، وبياض البيض، وربع كوب النشا، ويتم خلط المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، بعد تنظيف الوجه جيدا، يتم فرد الخليط عليه، ويترك لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة، ثم يشطف الوجه بماء ليس بساخن أو بارد لكن بماء فاتر، ويتم استخدام الماسك مرتين فقط في الأسبوع.

النشا للتفتيح السريع

المكونات :

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة عسل كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب مجفف.

ملعقة صغيرة سكر بني.

طريقة تحضير الماسك :

إحضار إناء نظيف نضع جميع المكونات السابقة ونخلطها جيداً حتى تتجانس تماماً، ثم ننظف الوجه جيدا يفرد الماسك عليه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد، لا تكرر هذه الوصفة أكثر من مرتين أسبوعياً.

فوائد النشا والحليب

غنى ماسك النشا والحليب بالفيتامينات والمعادن يجعله في مقدمة أفضل الماسكات الطبيعية، فالنشا يحتوي على المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، بالإضافة إلى غناه بفيتامين A و فيتامين C، وأيضا مضادات للأكسدة، الذي يعمل توحيد لون البشرة ويساعد على نضارتها وجمالها، يوازن إفراز الدهون في البشرة.

أما الحليب، يحتوي على العديد من الفيتامينات أيضا مثل فيتامين b12، وفيتامين A، وفيتامين C وb6 وغيره من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم والبشرة، يعمل على مقاومة الشيخوخة ومحاربة ظهور التجاعيد، يحفز إنتاج الكولاجين.