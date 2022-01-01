كريم جونسون والنشا الرباني لتفتيح البشرة في المنزل بثلاث مكونات فقط

كريم جونسون والنشا لتفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات الموجودة بها بطريقة آمنة، حيث يعمل هذا الكريم على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة بها، يساعد على ترطيب البشرة بطريقة جيدة ويحميها من الجفاف، ويعتبر أيضاً من الكريمات التي تساعد على تغذيتها وبمناسبة فصل الشتاء يجب الاهتمام بما يجعل بشرتنا رطبة وجذابة حتى نظهر في أفضل صورة للجميع، كما أن يمتاز النشا بمفرده بمجموعة من الفوائد التي لا تقل أهمية عن الكريمات الأخرى، ويدخل في تركيب كثير من الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائج عظيمة عند المواظبة على استخدامها، واليوم سوف نتحدث عن مكونات عمل كريم جونسون والنشا الرائع في التبييض وعرض طريقة تحضيره واستخدامه بكل وضوح من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل كريم جونسون والنشا

مكونات عمل خلطة كريم جونسون والنشا الطبيعي الذي يتكون من ثلاثة أشياء فقط فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من كريم جونسون ( يفضل كريم جونسون الوردي ).

بضع قطرات من ماء الورد أو ٣ كبسولات من فيتامين e

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة نظيفة للخلط.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

تعتبر طريقة تحضير هذا الكريم تتم في أقل وقت ممكن لأنها سريعة ولا تتطلب أي مجهود والطريقة هي كما يلي:-

نحضر العلبة النظيفة ونضع بها ملاعق كريم جونسون والنشا وماء الورد. ونخلط هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نغسل الوجه بالغسول الخاص ونجففه جيداً من الماء. نمسح البشرة بقطعة من القماش بها ماء ورد ونتركه حتى يجف. بعد ذلك نضع طبقة رقيقة من الكريم على البشرة في جميع أجزائها. يجب وضع هذا الكريم مرتين يومياً لمدة شهر حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد استخدام هذا الكريم

من الفوائد الممتازة لكريم جونسون هي كالتالي:-

يعمل توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة بها.

يساعد على ترطيب البشرة بطريقة جيدة ويحميها من الجفاف.

له دور رائع في تفتيح لون البشرة وتنظيفها من الشوائب.

خلطة زيت جونسون والسكر

خلطة زيت جونسون والسكر التحفة في تقشير البشرة وتفتيحها والطريقة هي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

بضع قطرات من الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

الطريقة