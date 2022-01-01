طريقة عمل الدونتس في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

حلوى الدونتس من أشهى وألذ الحلويات التي لا يختلف على مذاقها اثنان، إذ أنها تنال إعجاب جميع الأشخاص من الأطفال والكبار، كما أنها من الحلويات الغربية التي صارت شائعة بين الأشخاص بصورة كبيرة، كما أنه من الممكن أن تقدميها للضيوف في العزومات الكبيرة بجانب الأطباق الأخرى من الحلويات الشهية واللذيذة كالكنافة مثلاً والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى الشهية، كذلك من المعروف أن الأطفال يعشقون تناول الحلويات، لهذا فتسعى كل أم لتحضير كل ما يرغب في تناوله أبناؤها، والعديد من الأمهات تتساءل عن كيفية تحضير الدونتس في المنزل بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي.مكونات عمل الدونتس
- ½ كيلو من الدقيق.
- ½ كيس من الخميرة الفورية.
- ¼ كوب من السكر.
- حبة واحدة من البيض.
- ¼ كوب من الزبد.
- ½ كوب من اللبن.
- كمية من زيت عباد الشمس.
- شوكولاتة مذابة.
- فارماسيل.
- القليل من السكر المطحون.
- في البداية قومي بإحضار وعاء نظيف وانخلي به الدقيق، ومن ثم قومي بإضافة الزبد وتابعي فركه مع الدقيق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة وكذلك السكر بطبق خارجي وبعدها أضيفي ملعقة من اللبن وتابعي التقليب جيداً.
- نقوم بإضافة الخليط السابق على الدقيق وتابعي التقليب وبعدها أضيفي البيض على اللبن وتابعي الخفق ومن ثم قومي بإضافته على الدقيق بشكل تدريجي.
- بعد أن تحصلي على عجينة ناعمة قومي بتغطيتها ومن ثم اتركيها بمكان دافئ قليلاً.
- بعد أن تختمر قومي بتقطيع العجين ومن ثم افرديه بواسطة النشابة حتى تحصلين على سمك متساوي.
- قومي بتقطيع العجين بالشكل الذي ترغبين فيه للدونتس.
- بعدها قومي برص القطع بصينية واتركيها إلى أن تختمر، ويتضاعف حجمها.
- قومي بعدها بوضع وعاء على النار يشتمل على زيت غزير ومن ثم قومي بتسخينه جيداً برجة حرارة مرتفعة، ومن ثم ضعي به حلقات الدونتس وتابعي التقليب.
- بعد أن تحصلين على اللون الذهبي قومي برفعها من على الزيت ومن ثم ضعيها على مناديل ورقية.
- قومي بتزيين الدونتس بالشكل الذي ترغبين به.
- في النهاية قومي برصه بطبق التقديم، وهكذا تكونين قد قمتِ بصنع الدونتس بكل سهولة.
الوسوم
حلوى الدونتس من أشهى وألذ الحلويات التي لا يختلف على مذاقها اثنان، إذ أنها تنال إعجاب جميع الأشخاص من الأطفال والكبار، كما أنها من الحلويات الغربية التي صارت شائعة بين الأشخاص بصورة كبيرة، كما أنه من الممكن أن تقدميها للضيوف في العزومات الكبيرة بجانب الأطباق الأخرى من الحلويات الشهية واللذيذة كالكنافة مثلاً والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى الشهية، كذلك من المعروف أن الأطفال يعشقون تناول الحلويات، لهذا فتسعى كل أم لتحضير كل ما يرغب في تناوله أبناؤها، والعديد من الأمهات تتساءل عن كيفية تحضير الدونتس في المنزل بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي.مكونات عمل الدونتس
- ½ كيلو من الدقيق.
- ½ كيس من الخميرة الفورية.
- ¼ كوب من السكر.
- حبة واحدة من البيض.
- ¼ كوب من الزبد.
- ½ كوب من اللبن.
- كمية من زيت عباد الشمس.
- شوكولاتة مذابة.
- فارماسيل.
- القليل من السكر المطحون.
- في البداية قومي بإحضار وعاء نظيف وانخلي به الدقيق، ومن ثم قومي بإضافة الزبد وتابعي فركه مع الدقيق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة وكذلك السكر بطبق خارجي وبعدها أضيفي ملعقة من اللبن وتابعي التقليب جيداً.
- نقوم بإضافة الخليط السابق على الدقيق وتابعي التقليب وبعدها أضيفي البيض على اللبن وتابعي الخفق ومن ثم قومي بإضافته على الدقيق بشكل تدريجي.
- بعد أن تحصلي على عجينة ناعمة قومي بتغطيتها ومن ثم اتركيها بمكان دافئ قليلاً.
- بعد أن تختمر قومي بتقطيع العجين ومن ثم افرديه بواسطة النشابة حتى تحصلين على سمك متساوي.
- قومي بتقطيع العجين بالشكل الذي ترغبين فيه للدونتس.
- بعدها قومي برص القطع بصينية واتركيها إلى أن تختمر، ويتضاعف حجمها.
- قومي بعدها بوضع وعاء على النار يشتمل على زيت غزير ومن ثم قومي بتسخينه جيداً برجة حرارة مرتفعة، ومن ثم ضعي به حلقات الدونتس وتابعي التقليب.
- بعد أن تحصلين على اللون الذهبي قومي برفعها من على الزيت ومن ثم ضعيها على مناديل ورقية.
- قومي بتزيين الدونتس بالشكل الذي ترغبين به.
- في النهاية قومي برصه بطبق التقديم، وهكذا تكونين قد قمتِ بصنع الدونتس بكل سهولة.