طريقة عمل الدونتس في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

حلوى الدونتس من أشهى وألذ الحلويات التي لا يختلف على مذاقها اثنان، إذ أنها تنال إعجاب جميع الأشخاص من الأطفال والكبار، كما أنها من الحلويات الغربية التي صارت شائعة بين الأشخاص بصورة كبيرة، كما أنه من الممكن أن تقدميها للضيوف في العزومات الكبيرة بجانب الأطباق الأخرى من الحلويات الشهية واللذيذة كالكنافة مثلاً والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى الشهية، كذلك من المعروف أن الأطفال يعشقون تناول الحلويات، لهذا فتسعى كل أم لتحضير كل ما يرغب في تناوله أبناؤها، والعديد من الأمهات تتساءل عن كيفية تحضير الدونتس في المنزل بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي.

½ كيلو من الدقيق.

½ كيس من الخميرة الفورية.

¼ كوب من السكر.

حبة واحدة من البيض.

¼ كوب من الزبد.

½ كوب من اللبن.

كمية من زيت عباد الشمس.

شوكولاتة مذابة.

فارماسيل.

القليل من السكر المطحون.