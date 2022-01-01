أسرار وتكات طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بكل سهولة

الخيار المخلل من المقبلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنه يتوسط أي مائدة خاصة الموائد التي تحتوي على كمية دهون كبيرة؛ فنجد أن الخيار يعمل على موازنة النكهة، كما أنه يقدم على جميع الوجبات من الممكن تناوله على الفطور أو الغذاء أو العشاء، كما يدخل في كثير من السندوتشات واليوم في مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سريعة وسهلة للمخلل بحيث يكون جاهز للأكل في خلال يومين.

نصف كيلو خيار متوسط الحجم.

أربعة فصوص من الثوم.

كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

ورقة من ورق الغار المجفف.

ملعقة صغيرة من الشبت الطازج أو المجفف.

نصف ملعقة فلفل أحمر أو الفلفل الأسود الحصى.

كوب من الخل الطبيعي مثل خل التفاح وينصح اختيار نوع من الأنواع الممتازة حتى لا يؤثر على نكهة الخيار.

نحضر برطمان نظيف حجم مناسب محكم الغلق.

يتم غسل الخيار جيدا تحت الماء الجاري مع التدليك للتخلص من الأتربة العالقة في الخيار.

نزيل من الخيار الأجزاء أسفل الساق والزهرة، كما أن الخيار يقطع طوليا إذا كان حجم كبير يمكن أن يتم التخليل سريعا.

يتم هرس فصوص الثوم وتضاف داخل البرطمان، كما نضيف أيضا ورق الغار والفلفل الأحمر المجفف.

نعمل على إضافة الملح مع التقليب جيدا.

نحضر وعاء عميق ونضع به قدر مناسب من الماء ونضعه على النار حتى الغليان ثم يقلب جيدا ثم نبعده من على النار.

نضع الماء الساخن داخل البرطمان مع تحريك المكونات حتى يصل إلى جميع المكونات.

ثم بعد ذلك عندما يبرد يرص الخيار داخل البرطمان بحرص حيث أن الخيار يجب أن تكون المياه غطت الخيار بالكامل.

نعيد إغلاق البرطمان بإحكام ثم يحفظ في الثلاجة من يومين أو أربعة ليصبح جاهز للأكل.

بالرغم من أن المخللات عموما مصدر ضعيف للفيتامينات والمعادن، إلا أنه غني جدا ببكتيريا البروبيوتيك، وهذه البكتيريا شكل من أشكال البكتيريا الصحية حيث تتسبب هذه البكتيريا في كسر السليلوز الذي يصعب هضمه.

يحتوي الخيار على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهي من مضادات الأكسدة والتي يحولها الجسم إلى فيتامين أ.

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