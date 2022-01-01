للعروس قبل الزفاف تبيض الجسم والمناطق الحساسة في 3 أيام بياض ملفت ودائم من أول استعمال هتفتحي 5 درجات

تبيض المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تشغل بال المرأة وذلك لأن المناطق الحساسة تتأذى بشكل كبير من الاحتكاك الذي يحدث أثناء السير كما أنها منطقة لا تتعرض إلى الشمس أو درجة الحرارة ولا يتم الإهتمام بها من خلال كريمات البشرة وكريمات الترطيب لذلك لابد من تقديم عناية خاصة بهذه المنطقة تساعد على تبييضها ولابد من الاهتمام بنظافتها وعدم الإكثار من استخدام كريمات إزالة الشعر في هذه المنطقة و الحرص على استخدام مزيلات العرق وتقشير الجلد جيدا حتى لا يتسبب في تراكم خلايا الجلد الميتة على هذه المنطقة وبالتالي يؤدي إلى تعرضها للاسمرار.خلطة الجيلسرين والليمون لتبييض المناطق الحساسة
هناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتبييض هذه المنطقة ولكن فيما يلي سنتحدث عن طريقة تبييض المنطقة الحساسة بواسطة الجليسرين والليمون:
- يحتوي ليمون على مواد فعاله تعمل على تبييض البشرة خصوصا المناطق الحساسة لذلك يتم استخدام الجيلسرين وليمون معا حتى نحصل على نتيجة فعاله في هذه المنطقة.
- نقوم بإحضار ملعقة من عصير الليمون ونظيف لها ملعقة من زيت الجيلسرين.
- بعد ذلك نحضر قطنة طبية نظيفة ونقوم بوضع هذا داخل خليط الجليسرين والليمون وبعد ذلك نقوم بدهن البشرة بها.
يتم استخدام هذا الخليط يوميا لمدة شهر كامل ونترك الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى نلاحظ نتيجة فعاله من هذه الخلطة.
- يجب أن يتم غسل المنطقة جيدا بعد استخدام هذا الخليط حتى لا تسبب أي نتيجه عكسية.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات خلطة الطحين والزبادي التي تستخدم في تبييض المنطقة الحساسة وهذه الخطوات هي:
- نحضر ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الطحين ونقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك نقوم بي تدليك المنطقة الحساسة بهذا الخليط.
- يتم استخدام الخريطة يوميا لمدة أسبوع على المناطق الحساسة حتى نلاحظ ظهور نتيجة في نهاية الأسبوع.
- يجب أن نقوم بترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة حتى تستطيع الحصول على المواد الفعالة الموجودة فيه
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تبيض المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تشغل بال المرأة وذلك لأن المناطق الحساسة تتأذى بشكل كبير من الاحتكاك الذي يحدث أثناء السير كما أنها منطقة لا تتعرض إلى الشمس أو درجة الحرارة ولا يتم الإهتمام بها من خلال كريمات البشرة وكريمات الترطيب لذلك لابد من تقديم عناية خاصة بهذه المنطقة تساعد على تبييضها ولابد من الاهتمام بنظافتها وعدم الإكثار من استخدام كريمات إزالة الشعر في هذه المنطقة و الحرص على استخدام مزيلات العرق وتقشير الجلد جيدا حتى لا يتسبب في تراكم خلايا الجلد الميتة على هذه المنطقة وبالتالي يؤدي إلى تعرضها للاسمرار.خلطة الجيلسرين والليمون لتبييض المناطق الحساسة
هناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتبييض هذه المنطقة ولكن فيما يلي سنتحدث عن طريقة تبييض المنطقة الحساسة بواسطة الجليسرين والليمون:
- يحتوي ليمون على مواد فعاله تعمل على تبييض البشرة خصوصا المناطق الحساسة لذلك يتم استخدام الجيلسرين وليمون معا حتى نحصل على نتيجة فعاله في هذه المنطقة.
- نقوم بإحضار ملعقة من عصير الليمون ونظيف لها ملعقة من زيت الجيلسرين.
- بعد ذلك نحضر قطنة طبية نظيفة ونقوم بوضع هذا داخل خليط الجليسرين والليمون وبعد ذلك نقوم بدهن البشرة بها.
يتم استخدام هذا الخليط يوميا لمدة شهر كامل ونترك الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى نلاحظ نتيجة فعاله من هذه الخلطة.
- يجب أن يتم غسل المنطقة جيدا بعد استخدام هذا الخليط حتى لا تسبب أي نتيجه عكسية.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات خلطة الطحين والزبادي التي تستخدم في تبييض المنطقة الحساسة وهذه الخطوات هي:
- نحضر ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الطحين ونقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك نقوم بي تدليك المنطقة الحساسة بهذا الخليط.
- يتم استخدام الخريطة يوميا لمدة أسبوع على المناطق الحساسة حتى نلاحظ ظهور نتيجة في نهاية الأسبوع.
- يجب أن نقوم بترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة حتى تستطيع الحصول على المواد الفعالة الموجودة فيه