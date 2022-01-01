للعروس قبل الزفاف تبيض الجسم والمناطق الحساسة في 3 أيام بياض ملفت ودائم من أول استعمال هتفتحي 5 درجات

تبيض المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تشغل بال المرأة وذلك لأن المناطق الحساسة تتأذى بشكل ‏كبير من الاحتكاك الذي يحدث أثناء السير كما أنها منطقة لا تتعرض إلى الشمس أو درجة الحرارة ولا يتم الإهتمام بها من خلال كريمات البشرة وكريمات الترطيب ‏لذلك لابد من تقديم عناية خاصة بهذه المنطقة تساعد على تبييضها ولابد من الاهتمام بنظافتها ‏وعدم الإكثار من استخدام كريمات إزالة الشعر في هذه المنطقة و الحرص على استخدام مزيلات العرق وتقشير الجلد جيدا حتى لا يتسبب في تراكم خلايا الجلد الميتة على هذه المنطقة وبالتالي يؤدي إلى تعرضها للاسمرار.‏

خلطة الجيلسرين والليمون لتبييض المناطق الحساسة

هناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتبييض هذه المنطقة ولكن فيما يلي سنتحدث عن طريقة تبييض المنطقة الحساسة بواسطة الجليسرين والليمون:

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يحتوي ليمون على مواد فعاله تعمل على تبييض البشرة خصوصا ‏المناطق الحساسة لذلك يتم استخدام الجيلسرين وليمون معا حتى نحصل على نتيجة فعاله في هذه المنطقة.

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‏ نقوم بإحضار ‏ملعقة من عصير الليمون ونظيف لها ملعقة من زيت الجيلسرين.

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‏ بعد ذلك نحضر قطنة طبية نظيفة ونقوم بوضع هذا داخل خليط الجليسرين والليمون ‏وبعد ذلك ‏نقوم بدهن البشرة بها.

‏يتم استخدام هذا الخليط يوميا لمدة شهر كامل ونترك الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى نلاحظ نتيجة فعاله من هذه الخلطة.

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‏يتم استخدام هذا الخليط يوميا لمدة شهر كامل ونترك الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى نلاحظ نتيجة فعاله من هذه الخلطة. ‏ يجب أن يتم غسل المنطقة جيدا بعد استخدام هذا الخليط حتى لا تسبب أي نتيجه عكسية.

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خلطة الزبادي والطحينة لتبييض المنطقة الحساسة

فيما يلي سنتحدث عن خطوات خلطة الطحين والزبادي التي تستخدم في تبييض المنطقة الحساسة وهذه الخطوات هي:

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