أصابع البطاطس المقلية بالجبن بطريقة سهلة وسريعة وشهية مقرمشة ولذيذة

أصابع البطاطس المقلية بالجبن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث تعد الأكلة المفضلة والخفيفة التي يتناولها الكثير في جميع الأوقات على الاطلاق بدون ملل، والجميع يفضلون تناول بطاطس المطاعم المقرمشة اللذيذة عن البطاطس البيتي لمذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالا باهظة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة المطاعم الشهيرة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، وبأقل تكلفة، كما يمكن تقديمه مع ناجتس الدجاج، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البطاطس المقلية بالخلطة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم، وبأقل تكلفة.

مكونات أصابع المقلية بالجبن

تتكون أصابع البطاطس المقلية بالجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصطريقةل على أصابع البطاطس المقلية بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة ونغسله جيدا.

ثم نضع حلة على الناء، ثم نملأها بالماء ونتركه يغلي.

ثم نضيف إليه مكعبات البطاطس ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك نصفي البطاطس جيدا من الماء.

ثم نضعها في وعاء ونهرسها جيدا.

ثم نضيف إليها الملح والنشا والجبن الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيدا حتى يصبح القوام ناعم.

بعد ذلك نشكل الخليط إلى كرة.

ثم نضعها في كيس ثلاجة بلاستيك، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.