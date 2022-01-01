أرز الجولاف ألذ وصفة فارسية للعزائم والمناسبات

يعد أرز الجولاف أحد أشهى الوصفات التي يحضر بها الأرز على الإطلاق وهو طبق مستوحى من المطبخ الفارسي ويقدم في أشهر المطاعم وأفخمها ويتميز بأن طعمه مميز للغاية يختلف عن باقي وصفات الأرز ،وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة للغاية لعمل هذا الطبق في المنزل فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير وخطوات التحضير بالتفصيل.

نصف كيلو من اللحم البقري المقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

بصلة واحدة كبيرة حمراء.

ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة.

نصف كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة.

كوبان من الماء.

ثلاث أكواب من الأرز الأبيض.

ربع كيلو من الجزر متوسط الحجم.

ربع كيلو من البازلاء.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

قومي بتسجين الماء على النار في وعاء على النار. بعد أن يغلي الماء أضيفي قطع اللحم. يمكنك إضافة بعضاً من الحبهان والورق اللوري كالطريقة المعتادة في سلق اللحم. اتركي الللحم على النار حتى يتم سلقه مع إزالة الشوائب المتكونة في الأعلى. أضيفي رشة من الملح إلى اللحم قبل الاقتراب من النضوج وبعدها اتركيه حتى يغلي قليلاً. في وعاء منفصل قومي بتسخين الزيت على نا متوسطة. يتم فروم كلاً من البصل والثوم ناعم ثم يضافان معاً إلى الوعاء. قلبي حتى يتم تشويحهما ثم تبلي بالملح والفلفل والبابريكا. أضيفي مرقة الدجاج وصلصة الطماطم وقلبي. افرمي الطماطم جيداً حتى تصبح ناعمة ثم أضيفيها إلى الخليط وقلبي. أضيفي جوزة الطيب وقلبي. يترك هذا الخليط على النار لمدة نصف ساعة حتى يتكاثف وتتجانس المكونات معاً. قومي بإزالة اللحم من الحساء وأضيفيه للخليط وقلبي. يتم سلق كلاً من الجز والبسلة ثم يضاف الخضار للخليط ويقلب. قومي بغسل الأرز الأبيض ثم أضيفيه للخليط وقلبي جيداً. أضيفي كمية مناسبة من الماء واتركي الأرز حتى ينضج ويتجانس مع المكونات. يقدم الأرز ساخن مع اللحم وحساء اللحم.

أرز الجولاف المقادير اللازمة لعمل الطبق:خطوات تحضير أرز الجولاف: