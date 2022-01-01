بأبسط الطرق اصنعي المعمول الحجازي بطعم ورائحة زمان

يعتبر المعمول الحجازي ، من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المحببة لدي الكبار والصغار وهو من الحلويات التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة، وهو من الحلويات اللذيذة التي يعد تحضيرها بالمنزل يضيف البهجة والسعادة، ويتميز تحضيره بنهكة حبة البركة اللذيذة، وعادة يقبل الكثير من الأشخاص على شراء المعمول دائماً من الخارج، ولكن من خلال خطوات سهلة ومميزة يمكن تحضيره بالمنزل ومن خلال مكونات بسيطة جداً تعطي له مذاق وطعم رائع يختلف عن أي طريقة أخرى للمعمول وتتميز هذه الطريقة بأنها سهلة جداً بالنسبة للمبتدئين فلا توجد بها أي نوع من الصعوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لتحضير المعمول الحجازي الهش بالمنزل.

مكونات عمل المعمول الحجازي

يتكون المعمول من المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 كوب سمنة مذابة.

ربع كوب سكر.

ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية.

مكونات الحشوة

كيلو من التمر منزوع الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

نصف كوب ماء.

للتزين

كوب سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير المعمول الحجازي بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق والسمنة المذابة مع التقليب المستمر، ثم نتركه جانب حتي يتشرب الدقيق السمنة. ثم نضيف كلاً من الهيل وحبة البركة والمحلب والسكر والخميرة مع التقليب المستمر، ثم نضيف الحليب السائل تدريجياً ويعجن جيداً حتي نحصل علي عجينة لينة ومتماسكة. ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لمدة ساعتين في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة عمل الحشوة