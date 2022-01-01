أفضل طريقة لعمل عجة البيض المصرية بالخضراوات بمكونات اقتصادية

عجة البيض المصرية، هناك أكثر من طريقة لتحضير عجة البيض المصرية التي تعد من الأكلات الشهية الشعبية لدى المصريين، فهي تحضر بالبيض والخضروات والبقدونس والشبت والكزبرة ويمكن إضافة البطاطس والدقيق إلى المكونات، لذلك فهي تعد من الأكلات المتكاملة العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالصحة والطاقة والنشاط، ونحن نقدم لكم في هذا المقال كيف يمكن عمل عجة البيض المصرية في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات.

عجة البيض المصرية

تعد عجة البيض المصرية من الأكلات المفيدة للجسم نظراً لأن المكون الأساسي في تحضيرها هو البيض الذي يعتبر مصدر جيد للبروتين والفيتامينات التي تعزز من صحة الجسم وتنشيط وظائفه، هذا فضلاً عن احتوائها على الخضروات التي تمنح الجسم الطاقة والعناصر والمعادن الضرورية التي يحتاجها، وهناك أكثر من طريقة لعمل عجة البيض المصرية سوف نقدم لكم أسهل طريقة فيما يلي:

المكونات

خمس حبات من البيض.

حبتان من البصل المفروم.

ما يعادل حبتان من الطماطم المقطعة.

حبتان من البطاطس المسلوقة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

مقدار نصف ملعقة من الملح.

كوب من البقدونس المفروم.

مقدار كوب من الشبت والكزبرة الطازجة.

هرس البطاطس بالشوكة في وعاء متوسط الحجم، ثم يتم خفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والكمون.

إضافة خفق البيض إلى البطاطس المهروسة ثم يتم تقليبها مع بعض جيداً.

تقليب البصل المفروم في قطرات من الزيت الساخن على النار حتى أن يذبل.

إضافة الطماطم المقطعة إلى البصل ثم البقدونس، ومن ثم يتم تحريك المكونات مع بعضها حتى أن تنضج.

تحضير صينية ثم يتم إضافة خليط البطاطس والبيض مع الخضروات وتقلب جيداً في الصينية.

إدخال الصينية الفرن لمدة ساعة لكي تتماسك وتنضج ويتم تحميرها من فوق، ثم تخرج وتترك حتى أن تبرد قبل أن تقطع وتقدم ساخنة مع الخبز والسلطة.

خطوات التحضير

وبذلك يكون قد انتهينا من مقالنا هذا، فيمكنك متابعة الخطوات وطريقة التحضير حتى يتثنى لكم تحضيرها في المنزل، حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حيث أنها صحية ومفيدة للجسم بشكل كبير.