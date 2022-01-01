أفضل طريقة لعمل الحلويات الباردة بدون فرن بمكونات اقتصادية

حلويات صحية بدون فرن، من المعروف أن الحلويات لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يبحث الجميع عن التجديد، ونظراً لضيق الوقت والأعمال التي يقوم بها الكثير يبحثون عن حلويات سريعة لإعدادها لكافة أفراد الأسرة، لذلك يوجد العديد من الحلويات الخفيفة والشهية يمكن تحضيرها بسهولة، وفي هذا المقال تجد العديد من الحلويات يمكن أن تقوم بتحضيرها بسهولة وبدون فرن، حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تابعونا للتعرف على طريقة التحضير.

حلويات باردة بدون فرن

يمكنك معرفة العديد من الحلويات الصحية التي تحضر بدون فرن من خلال اتباع الخطوات التالية، ويمكنك أيضاً تحضريها بمكونات بسيطة.

كاسات الاوريو والنوتيلا

المكونات

20 قطعة من بسكويت الأوريو ونطحن جيداً.

أربع ملاعق من الزبدة.

250 جرام من الكريمة.

200 جرام من الشيكولاتة.

ما يعادل 200 جرام من النوتيلا.

100 جرام من الشيكولاتة المبشورة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة التحضير في الآتي:

يوضع البسكويت الأوريو في وعاء ثم يتم وضع الزبدة ويتم التقليب جيداً.

إحضار كاسات ثم يتم وضع الأوريو به ويتم توزيع الكمية.

يوضع وعاء على النار به الكريمة والشيكولاتة، واستمري في التقليب حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح الخليط سائلاً.

نأخذ الخليط بعيد عن النار، ومن ثم يتم وضع النوتيلا، واستمري في التقليب.

يتم وضع الخليط في الكاسات التي يكون فيها البسكويت الأوريو المطحون.

توضع الكاسات بالثلاجة حتى تتماسك المكونات.

يتم إخراجها من الثلاجة ويوضع بها الشكولاته المبشورة و قطعة من بسكويت الأوريو للتزين.

كرات جوز الهند

المكونات

ما يعادل 200 جرام من السميد.

200 جرام من الحليب البودر.

حوالي 200 جرام من السكر الناعم.

200 جرام من جوز الهند.

علبة من الحليب المكثف.

50 جرام من الزبدة السائحة.

عبوتان من القشطة.

معلقة من الفانيليا.

جوز الهند لتزيين.

إحضار طاسة على النار ويوضع بها الزبدة واستمري في التقليب حتى تذوب الزبدة.

يوضع بعد ذلك المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب.

قومي برفع المكونات من على النار، وابدئي في تشكيل الخليط على شكل كرات.

ضعي الكرات في صينية ثم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

تكون بذلك جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير