إليكم طريقة عمل وصفة الخل السحرية لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجسم

وصفة الخل لإزالة الشعر نهائيا من الوصفات الممتازة التي تعمل على تنقية الجلد من الشعيرات، حيث أن الكثير من السيدات دائمي البحث عن أفضل الطرق لإزالة الشعر لأن الطرق التقليدية قد تتسبب في أعراض جانبية للجلد وهي من الأشياء المزعجة التي تواجه المرأة ولذلك يبحث الكثير عن أفضل الطرق لذا قد نعرض لكم وصفة ممتازة وفعالة وهي وصفة الخل السحرية.

وصفة الخل لإزالة الشعر نهائيا

الخل من المكونات الأساسية للوصفة لما تحتويه من خصائص مفيدة للبشرة حيث أنه ينعم ويعمل على إزالة الشعر الوبري وهذه الوصفة تعمل على ترطيب البشرة دون أن تسبب في تهيج الجلد.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

مقدارملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بودرة الحمص.

ملعقة كبيرة من النشا.

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع به جل الصبار مع الفازلين .

ثم يتم إضافة كلا من زيت الزيتون مع زيت اللوز ويقلب جيدا ثم يتم إضافة الخل والنشا وبودرة الحمص ثم يتم التقليب جيدا حتى تصبح الخلطة جاهزة للاستعمال.

تنظيف البشرة جيدا ويتم تجفيفها قبل استعمال الوصفة.

ثم نضع الوصفة علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم بعد مرور الوقت المضبوط يتم إزالة الوصفة عكس اتجاه نمو الشعر.

ومع الاستمرار سوف يقل نمو الشعر تدريجيا إلى أن ينتهي ظهوره نهائيا.

والجدير بالذكر عن الوصفة أنها مناسبة لجميع أنواع البشرة.

طريقة التحضيرفوائد الخل للبشرة

أن للخل الكثير من الفوائد التي تفيد البشرة، وسنذكر لكم أبرز هذه الفوائد: