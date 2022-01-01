مع خلطة تبييض الوجه واليدين في يوم واحد نتيجة فورية

نقدم اليوم لكم أفضل وصفة لتبييض الوجه والرقبه، هناك عدد كبير من مشاكل البشرة التي تواجه السيدات بشكل خاص، وتمثل لها حالة نفسية سيئة، منها التجاعيد، النبات، البثور، حب الشباب، الإسمرار.

ظهور الوجه بلون مائل للغمقة شئ مثير للضجر، لذا ينبغي أن نستخدم طرق غير ضارة بالبشرة، لذلك نقدم لكم افضل وصفات تفتيح البشرة المثالية، كما نود أن نقدم أيضاً وصفة لتبييض الركب والاكواع في اسبوع واحد فقط.

خلطة لتبيض الوجه في يوم

وصفة بالالوفيرا لتبييض الوجه:

تعرف الالوفيرا بأنها مرطب طبيعي للوجه والبشرة بشكل عام، وأثبتت فاعلية كبرى في تفتيح البشرة، لأنها تعمل على إزالة التصبغات الجلدية، نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

كيف تستخدم وصفة الالوفيرا؟

● جهزي سيدتي ورقة من نبات الصبار.

● استخلصي سيدتي جل الألوفيرا من الصبار جيدا.

● قومي سيدتي بدعن وجهك بالجل المستخلص.

● اتركي الجيل على وجهك لمدة تصل إلى ربع ساعة.

● اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وجففيه جيدا.

● تكرر الوصفة، بشكل يومي لحين أن تحصل على درجة عالية من التفتيح.

● ينصح بتطبيق الوصفة مساءا.

وصفة لتبيض الوجه من اول مرة

إليكم الوصفة السحرية، التي تخلص من مشاكل البشرة الداكنة مع وصفة سريعة لتفتيح الوجه بالكركم:

مكونات الوصفة:

● عدد ملعقة واحدة من الكركم البودرة.

● عدد نصف كوب من لبن الزبادي.

طريقة تحضير الوصفة:

● في وعاء مناسب، يتم خلط الكركم مع اللبن الزبادي، ويمزجان سويا.

● يتم فرد الخلطة على الوجه تماما، وتترك لمدة ربع ساعة، ثم تشطف بماء فاتر.

● جففي وجهك جيدا.

● مع الاستمرار في استعمال الوصفة ستحصلين سيدتي على بشرة ناصعة البياض.

ماسك العسل والزبادي لتبييض الوجه:

● هناك أيضا وصفات طبيعية تمنحك بياض لا يقارن، اتبعي سيدتي استعمال وصفة العسل والزبادي، وذلك بخلط مقدار ملعقة صغيرة زبادي، مع مقدار ملعقة صغيرة عسل، يقلبان جيدا، ومن ثم يفرد الخليط على الوجه والرقبة جيدا.

● يترك الخليط على الوجه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على وجه التقريب.

● يشطف الوجه والرقبة جيدا.

● كرري الوصفة إلى أن تحصل على ما ترغبين به في تفتيح الوجه والرقبة.

وصفة الملح لتفتيح البشرة

مع وصف الملح التي تهمل على ازالة الطبقة الغامقة المتراكمة على الجلد ستجدين بشرة يديكي افتح عدة درجات من خلال مقشر الملح، عن طريق اخذ ملعقة كبيرة من الملح مع قطراتمن الماء، وفرك اليدين بها لعدة دقائق ثم يترك لمدة ربع ساعة قبل ان يشطف بالماء البارد كرري الوصفة يوم وراء يوم.

وصفات لتفتيح الوجه والرقبه في ساعة

مع تلك الوصفة التي تمنحك بشرة افتح في ساعة وهي وصفة النشا التي حققت نتيجة مذهلة من اول استخدام فقط من خلال ملعقتان من النشا يضاف ليهم قطرات من عصير الليمون ويمزج الخليط جيدا ويوزع على الوجه والعنق واليدين، ويترك حتي يجف لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يشطف بالماء البارد، عليكي بالمواظبة على تلك الوصفة مرة كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة

مع وصفة اليقطين ستحصلين على وجه ابيض مشرقا من خلال اتباعها، فقط عليكي غلي كمية من مهروس اليقطين ثم يهرس جيدا ويضاف عليه ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل ثم يوضع في الخلاط ويضرب جيدا ثم يوزع على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة حتي تتشربه البشرة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي المواظبة على تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع لنتيجة مبهرة، كما يمكن استبدال الحليب بماء الورد في حالة تحسس البشرة من الحليب واتبع نفس ذات الخطوات السابق ذكرها.