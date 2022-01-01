بدون فحم.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم الشهيرة جربيها بنفسك

بدون فحم.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم لعمل الفراخ المشوية في البيت , تحضير الفراخ المشويه من اسهل و اسرع الواجبات حيث تستغرق 25 دقيقة في تحضريها و لا تحتوي علي الكثير من السعرات حيث انها تحتوي علي 170 كالورى فقط و تكفي عدد 4 افراد فلا تحتاج الي تحضير اي واجبات اخرى بجانبها ، هناك الكثير من الطرق لعمل الفراخ المشوية بدون فحم مثل وضحها في الفرن و طريقه عملها من اسهل الطرق و يمكن للجميع عملها و تقدميها في احسن الصور و سوف نعرض لكي سيدتي افضل الطرق و الوصفات لفعلها و لن تستعرق الكثير من الوقت و المجهود و المكونات .سوف نعرض الخطوات خطوة حتي للحصول علي افضل طعم ب ابسط الطرق.

لعمل دجاجة واحدة نحتاج الي 2 ثمرة جزر

و 5 ملاعق زيت زيتون و معلقة كبيرة من الخل

زنجبيل بودور

معلقة صغيرة من الكمون و الكركم و نصف معلقة شطة

2 من ثمرة البطاطس

بضع فصوص ثوم و

ربع معلقة فلفل اسود و نص معلقة ملح

و ثمرتين فلفل اخضر الوان و عدد واحد بصلة .

يجب غسل الدجاجة جيدا و وضعها ف ماء مالح و خل ثم يرمي الماء ثم تغسل بالدقيق ثم تغسل بالماء مرة اخري و تصبح جاهزة .

يضع الملح و البهارات و الخل و الليمون و زيت الزيتون و الكزبرة و الثوم و تخلط جيدا مع بعضها البعض .

يتم وضع التتبيلة علي الفراخ من الداخل و الخارج و جميع الجوانب .

يتم تقطيع البطاطس و الجزر و الفلفل و البصل الي مكعبات و توضع تحت الدجاجة .

تلف الصنيه بورق الألمنيوم ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئويه لمدة 25 دقيقة .

ثم نخرج الدجاجة و يتم إزالة ورق الألمنيوم و نعيد إدخالها الي الفرن لكي تأخذ لون و نخرج الدجاجة في غضون 5 دقائق .

يتم تقديم هذة الوجبة مع ارز و سلطة خضراء او سلطة طحنية و بالهناء .

الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعمطريقة عمل الفراخ المشوية بدون فحم