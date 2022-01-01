بدون فحم.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم الشهيرة جربيها بنفسك

بدون فحم.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم لعمل الفراخ المشوية في البيت , تحضير الفراخ المشويه من اسهل و اسرع الواجبات حيث تستغرق 25 دقيقة في تحضريها و لا تحتوي علي الكثير من السعرات حيث انها تحتوي علي 170 كالورى فقط و تكفي عدد 4 افراد فلا تحتاج الي تحضير اي واجبات اخرى بجانبها ، هناك الكثير من الطرق لعمل الفراخ المشوية بدون فحم مثل وضحها في الفرن و طريقه عملها من اسهل الطرق و يمكن للجميع عملها و تقدميها في احسن الصور و سوف نعرض لكي سيدتي افضل الطرق و الوصفات لفعلها و لن تستعرق الكثير من الوقت و المجهود و المكونات .سوف نعرض الخطوات خطوة حتي للحصول علي افضل طعم ب ابسط الطرق.الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم
- لعمل دجاجة واحدة نحتاج الي 2 ثمرة جزر
- و 5 ملاعق زيت زيتون و معلقة كبيرة من الخل
- زنجبيل بودور
- معلقة صغيرة من الكمون و الكركم و نصف معلقة شطة
- 2 من ثمرة البطاطس
- بضع فصوص ثوم و
- ربع معلقة فلفل اسود و نص معلقة ملح
- و ثمرتين فلفل اخضر الوان و عدد واحد بصلة .
- يجب غسل الدجاجة جيدا و وضعها ف ماء مالح و خل ثم يرمي الماء ثم تغسل بالدقيق ثم تغسل بالماء مرة اخري و تصبح جاهزة .
- يضع الملح و البهارات و الخل و الليمون و زيت الزيتون و الكزبرة و الثوم و تخلط جيدا مع بعضها البعض .
- يتم وضع التتبيلة علي الفراخ من الداخل و الخارج و جميع الجوانب .
- يتم تقطيع البطاطس و الجزر و الفلفل و البصل الي مكعبات و توضع تحت الدجاجة .
- تلف الصنيه بورق الألمنيوم ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئويه لمدة 25 دقيقة .
- ثم نخرج الدجاجة و يتم إزالة ورق الألمنيوم و نعيد إدخالها الي الفرن لكي تأخذ لون و نخرج الدجاجة في غضون 5 دقائق .
- يتم تقديم هذة الوجبة مع ارز و سلطة خضراء او سلطة طحنية و بالهناء .
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بدون فحم.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم لعمل الفراخ المشوية في البيت , تحضير الفراخ المشويه من اسهل و اسرع الواجبات حيث تستغرق 25 دقيقة في تحضريها و لا تحتوي علي الكثير من السعرات حيث انها تحتوي علي 170 كالورى فقط و تكفي عدد 4 افراد فلا تحتاج الي تحضير اي واجبات اخرى بجانبها ، هناك الكثير من الطرق لعمل الفراخ المشوية بدون فحم مثل وضحها في الفرن و طريقه عملها من اسهل الطرق و يمكن للجميع عملها و تقدميها في احسن الصور و سوف نعرض لكي سيدتي افضل الطرق و الوصفات لفعلها و لن تستعرق الكثير من الوقت و المجهود و المكونات .سوف نعرض الخطوات خطوة حتي للحصول علي افضل طعم ب ابسط الطرق.الفراخ المشوية بالتتبيلة السحرية الاصلية وبطعم المطاعم
- لعمل دجاجة واحدة نحتاج الي 2 ثمرة جزر
- و 5 ملاعق زيت زيتون و معلقة كبيرة من الخل
- زنجبيل بودور
- معلقة صغيرة من الكمون و الكركم و نصف معلقة شطة
- 2 من ثمرة البطاطس
- بضع فصوص ثوم و
- ربع معلقة فلفل اسود و نص معلقة ملح
- و ثمرتين فلفل اخضر الوان و عدد واحد بصلة .
- يجب غسل الدجاجة جيدا و وضعها ف ماء مالح و خل ثم يرمي الماء ثم تغسل بالدقيق ثم تغسل بالماء مرة اخري و تصبح جاهزة .
- يضع الملح و البهارات و الخل و الليمون و زيت الزيتون و الكزبرة و الثوم و تخلط جيدا مع بعضها البعض .
- يتم وضع التتبيلة علي الفراخ من الداخل و الخارج و جميع الجوانب .
- يتم تقطيع البطاطس و الجزر و الفلفل و البصل الي مكعبات و توضع تحت الدجاجة .
- تلف الصنيه بورق الألمنيوم ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئويه لمدة 25 دقيقة .
- ثم نخرج الدجاجة و يتم إزالة ورق الألمنيوم و نعيد إدخالها الي الفرن لكي تأخذ لون و نخرج الدجاجة في غضون 5 دقائق .
- يتم تقديم هذة الوجبة مع ارز و سلطة خضراء او سلطة طحنية و بالهناء .