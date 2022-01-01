يعد طبق الفوتشيني من أشهى الأطباق المأخودة من المطبخ الإيطالي المشهور بأطباقه الرائعة ووصفاته التي لا تقاوم وهو طبق مشهور عالمياً ويحضر في العديد من المطاعم الإيطالية بأسعار عالية، وفرنا لك في هذا المقال المقادير المطلوبة وخطوات تحضير هذا الطبق الشهى فتابعينا.

طبق الفوتشيني

هذا الطبق يتكون من المكرونة الشهية مع الحضراوات والمشروم وقطع الدجاج المغذية بالإضافة إلى مبشور الجبن المميز ليشكل وصفة متكاملة لا تقاوم.

نصف ملعقة كبيرة من صويا الصوص.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من البقدونس الطازج المفروم ناعم.

فص كبير من الثوم المفروم ناعم.

كيلو من صدور الدجاج البانيه.

لتر من الكريمة المخصصة للطهي.

عبوة من شرائح مكرونة الفوتشيني.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

بصلة واحدة كبيرة حمراء مفرومة ناعم.

كوب من المشروم أو الفطر.

بعد تنظيف الدجاج جيداً وغسله بالماء والخل والملح اشطفيه وقطعيه إلى شرائح أو مكعبات صغيرة. يقطع المشروم إلى شرائح صغيرة. في وعاء أو مقلاه غير لاصقة أذيبي الزبدة مع الزيت على النار. أضيفي شرائح الدجاج وقلبي حتى تصبح بيضاء اللون. تتبل الدجاج بالملح والفلفل وتوابل الدجاج. يضاف الصويا صوص وقلبي الكونات معاً. بعد أن ينضج الدجاج ويصبح ذهبي اللون انقليه في طبق منفصل واتركيه جانباً. في نفس المقلاه أضيفي شرائح المشروم. قلبي وتبليها برشة من الملح والفلفل الأسود. بعد أن ينضج أضيفي الكريمة وقلبي. يضاف الدجاج مرة أخرى وتقلب المكونات معاً. يمكنك إضافة البقدونس وجوزة الطيب والجبنة الموتزاريلا وقلبي جيداً. قومي بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة في الماء المغلي وقلبيها حتى تنضج. أضيفي المكرونة إلى الخليط على النار وقلبي جيداً حتى يتوزع الصوص. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكاثف الصوص وتتشربه المكرونة. يقدم الطبق ساخن من المكرونة بالصوص على الوجه وقطع الدجاج والمشروم.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:خطوات تحضير طبق الفوتشيني: