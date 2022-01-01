إن مطاعم البيك داخل المملكة السعودية تسعى دائماً منذ أن تم إنشائه وتأسيسها قبل 45 عام لأن تنول ثقة جميع عملائها، الذين يطلعوا على المنيو الخاص بمطعم البيك داخل المملكة، فهو به أصناف متعددة ومشروبات، والمأكولات، السندوتشات، والحلويات، للأشخاص الذين يعشقون مثل هذه الوجبات السريعة وأسعاره مناسبة للغاية لكافة الفئات بالمجتمع السعودي، ولذا فإن جميع المواطنين يفضلوا الطعام من هذا المطعم، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم منيو المطعم بالإضافة إلى بطاطس البيك الجديدة وجميع ما تريدون معرفته.

بطاطس البيك الجديدة

لقد تم نشر منيو البيك داخل المملكة السعودية الذي يخص الوجبات السريعة حتى يقدم خدمة مثالية لمواطني ومقيمى المملكة للراغبين بشراء الوجبات، والبطاطس هي مكون أساسي في منيو البيك ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن البعض يفضلوا أن يأخذوا بطاطس إضافية إلى جانب الوجبات، فهم يعشقونها كثيراً فتوجد بطاطس في الأطباق الجانبية المقرمشة، ومعها كاتشب بمطعم البيك وسعرها أربع ريالات، وأيضاً بطاطس ومعها صلصة الثومية أي يقدم بطاطس مقرمشه إضافة للثومية والسعر 5 ريال.

منيو البيك الجديد

إن البيك مطعم شهير بالمملكة السعودية، يعرفه الكثير من مواطني ومقيمي المملكة، فهو المفضل بالنسبة إليهم بسعر ممتاز والوجبات فوق الخيال، ولذا فإننا سنقدم لكم منيو البيك الجديد للأشخاص الذين يريدون ويفضلوا تناول الطعام من مطعم البيك وهي كالآتي:

إن الدجاج المسحب عبارة عن خمس قطع على شكل أصابع السعر 5 ريال.

الدجاج المسحب 10 قطع 14 ريال مع خبز وبطاطس وصلصة المسحب.

دجاج البيك 8 قطع وقطعتين خبز بطاطس 27 ريال.

ساندويتش فيليه الدجاج بالخبز العربي الخيار المخلل وصلصة الثومية والبطاطس 6 ريال.

شاورما البيك بالثومية ساندويتش الدجاج المشوي بالإضافة للثومية 4.5 ريال.

وجبة فيليه السمك الحار 10 قطع وقطع خبز بطاطس وصلصة الكوكتيل 13 ريال.

شاورما البيك مع صلصة الطحينة عبارة عن ساندوتش من شاورما الدجاج المشوي مع صلصة الطحينة 4.5 ريال.

الجمبري 10 قطع مع بطاطس، صلصة الكوكتيل وخبز 29 ريال.

الأطباق الجانبية بمطعم البيك

يستطيع أي فرد أن يطلب طبق جانبي مع الوجبة سواء خبز أو حمص أو أي نوع من السلطة، وهذا شيء يرجع للرغبة، وإليكم الأطباق الجانبية وهي كالآتي: