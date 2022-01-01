اصبغي شعرك باللون الأشقر الذهبي بدون حنة ولا صبغة النتيجة بهرتني صبغة طبيعية ومفيدة للشعر

تغيير لون الشعر يعتبر من الأمور التي يفضلها الكثير من النساء خاصة كبار السن ممن يعانون من الشعر الأبيض الأمر الذي يجعلهم يلجأن لصبغة الشعر بالمواد الكيماوية التي تضر شعرهم وتعرضه للتلف، ولكن بعد الآن لن تضطري لاستخدام الصبغات الضارة، لأننا سوف نقدم لكي طريقة صبغة طبيعية تحولي بها شعرك للون الأشقر الذهبي دون الإضرار به.

يتم ذلك عن طريق عمل ماسك للشعر هذا الماسك محضر بواسطة بعض من المواد الطبيعية المتوفرة في المنزل، يعمل هذا الماسك على تغيير لون الشعر للون الأشقر الذهبي، ويعمل أيضًا على تقوية وتغذية الشعر.

هذه الوصفة تتكون من بيضة واحدة، 5 ملاعق كبيرة الحجم من الكركم، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح، 2 كبسولة من فيتامين A الموجود في الصيدلية.

وللشطف سوف نستخدم لتر من الماء مضاف إليه 2 ملعقة خل تفاح هذه الكمية من الوصفة تكفي الشعر القصير فقط أما في حالة الشعر الطويل يفضل مضاعفة الكمية.

يتم عمل الوصفة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يتم إحضار طبق ووضع البيضة فيه، ثم نقوم بضربها جيدًا لتتجانس مع بعضها البعض.

يتم إضافة كمية الكركم وزيت الزيتون وخل التفاح وفيتامين A على البيضة وضرب المكونات بطريقة جيدة حتى تتجانس وتعطي قوام كريمي.

يتم وضع الوصفة على الشعر بداية من الجذور وحتى نهاية الأطراف، ثم يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك ليلة كاملة في حالة استخدامه في المساء أما إذا تم استخدامه بالنهار فيظل الخليط على الشعر لمدة 7: 8 ساعات.

بعد مرور ليلة أو 8 ساعات على استخدام الوصفة قومي بغسل الشعر بالماء وشامبو الأطفال ، ثم قومي بشطفه بالماء وخل التفاح لثبات اللون، تعتبر هذه الخلطة مفيدة جدًا للشعر لأنها تعتبر بروتين طبيعي يفرد ويغذي الشعر.