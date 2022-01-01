سر المهنة.. كفتة الحاتى مثل أشهر المحلات في مكون واحد موجود في كل مطبخ وانسى انها تكش او تفك

سر المهنة.. كفتة الحاتى مثل أشهر المحلات ، تبحث معظم ربات المنازل عن الطريقة الصحيحة لتحضير كفتة الحاتي في البيت بدون أن تكش أو تفك، كما أن الكفتة من الأطعمة اللذيذة والشهية والتي يقبل عليها عدد كبير من الأشخاص ولهذا الاقبال تبحث الأمهات عن طريقة تساعدها على أن تقوم بتحضيرها كالحاتي تمماً، وهذا ما دفع فريق عمل صفحتنا أن يقوم بالبحث عنك ويأتي لك بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضريك لكفتة الحاتي.

سر المهنة.. كفتة الحاتى مثل أشهر المحلات

إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي بدون ما تكشر أو تفك فقط ما عليك سوى أن تتبعين الخطوات التي سنقدمها لك والتي تتلخص في التالي:

2/1 كيلو لحم مفروم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.

1 ملعقة كبيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة خب.

1 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

في حال كان اللحم غير مفروم يجب أن تقومين بفرمه ناعم.

ثم يضاف كمية من الملح والخل للبصل بعد أن يتم فرمه ناعم ويصفى جيداً من الماء.

ضيفي البصل إلى اللحم المفروم وبعدها يضاف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم وبعد أن تندمج المكونات مع بعضها ضعيها داخل الثلاجة وانتظري لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ثم عليك بخلط ماء البصل مع الملح والفلفل الأسود وملعقتين من صلصة الطماطم وملعقة من الزيت وخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى أن يتجانسوا سوياً.

قومي بغمر اليد في ماء البصل ووزعيها على أسياخ الكفتة الخشبية ومن ثم يتم تشكيل اللحم عليها.

يمكن أن يتم شويها على الشواية الكهربائية أو على الفحم كما تكونين معتادة.

كما يمكن أن تقومي بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزيت وضعي عليها أسياخ الكفتة بعدها تدخل الصينية إلى الفرن حتى يتم تسوية وشوي اللحم.

من الحين إلى الآخر يجب أن يتم تقليب الكفتة حتى تستوي من كل الجوانب.

بعد التأكد من أنها ناضجة تماماً يتم تقديمها مع طبق من الأرز بالخلطة أو الخبز الأبيض وسلطة الطحينة واستمتعي بأشهى طعم للكفتة مثل الحاتي تماماً.

المقادير:طريقة التحضير: