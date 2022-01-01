استخدمي بيضة واحدة لتكثيف شعرك بجنون وتطويله لأسفل ضهرك وحل جميع مشاكل الشعر

الشعر يعتبر من أهم الأجزاء التي خلقها الله لنا، لكي نتمتع بمظهر جميل لذلك يجب علينا الاهتمام به ورعايته بأفضل شكل ممكن، ونظرًا لوجود أنواع متعددة من الشعر فمثلًا هناك الشعر (الناعم والمجعد، الخشن، المقصف، القصير، الطويل)، كذلك يوجد الكثير من المشاكل التي يتعرض لها الشعر مثل (قصر الطول، الخشونة، الهيشان) الآن سوف نقدم حل من أفضل الحلول.

هو عبارة عن خليط طبيعي ومتوافر سهل جدًا في التحضير والاستخدام لكن فوائده جميلة وفعالة، فالخليط يعتبر علاج لأضرار الشعر، كما يعمل على فرده وتطويله خلال وقت قصير جدًا.

يتكون الخليط من بيضة واحدة، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الأصلي، هذا الخليط مناسب للشعر القصير أما إذا كان الشعر طويل عليك بعمل كمية كبيرة من الخليط.

يتم عمل الخليط من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والبسيطة وهذه الخطوات عبارة عن:

أحضري وعاء عميق وضعي فيه البيضة، ثم قومي بخفقه جيدًا ليتجانس صفار البيضة مع البياض.

قومي بإضافة المقدار الموصى به من زيت الزيتون واخفقي الخليط بشدة حتى يتجانس تمامًا.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء ثم قومي بفرد الخليط على فروة الرأس وصولًا للأطراف، بعد ذلك قومي بجمع الشعر مع بعضه وغطيه بغطاء من أي نوع، ثم اتركيه لمدة 30: 40 دقيقة وفي حالة كان شعرك متضرر بدرجة كبيرة اتركيه فترة أطول.

بعد مرور الوقت قومي بتنظيف شعرك من الخليط باستخدام الماء والشامبو، يتم تكرار هذا الخليط مرة في الأسبوع لكي تحصلي على شعر طويل، بالإضافة إلى معالجة ضرر الشعر بسرعة وبدون الاستعانة بالمواد الكيماوية الضارة.