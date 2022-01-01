ملعقة نشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

النشا من المكونات التي تصلح للدخول في تركيبة تعمل على إزالة الشعر تماما ومن خلال الآتي من السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص تلك الخلطة الطبيعية والتي تعمل على إزالة جيدة وطبيعية للشعر من سطح الجلد، والطريقة التي من الممكن أن يتم بها تحضير خلطة النشا نتعرف عليها من خلال تلك السطور القادمة، وبالنسبة للمكونات فجميعها طبيعية وتعزز قوة النشا وتزيد من فعاليته في الحصول على الجلد ناعم تماما وخالي من تواجد الشعر الزائد، وفيما يأتي توضيح للخلطة وكيفية استعمالها بالتفصيل.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

من اليسير تحضير أفضل الخلطات الطبيعية وهي وصفة من النشا مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى والهدف من تلك التركيبة إزالة الشعر ومن جذوره، حيث تعد تلك الطريقة من أهم الطرق التي تساعد في نزع الشعر من جذوره ودون ألم، حيث أن الخلطة تعتبر مثالية لمختلف نوعيات الجلد، وبالنسبة للطريقة ومكوناتها، فتعد متوفرة بالمنزل بحيث يكون من السهل على كل سيدة عملها في المنزل وتطبيقها كبديل عن الطرق العادية والتي قد يتضرر منها الجلد وتتسبب في الالتهابات، وتكون البثور على سطح الجلد، وبالنسبة للمقادير نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية:

مكونات وصفة النشا لإزالة الشعر

من الممكن تركيب تلك الخلطة بالاعتماد على المكونات الآتية:

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء ورد.

قطرات عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الدقيق.

القليل من بودرة الترمس.

من الممكن أن يتم التحضر لتلك الخلطة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وهي كما قد سلف ذكره من مقادير تساعد في عمل أفضل خليط كريمي.

من الممكن أن يوضع على الجلد لإزالة تامة للشعر والتحضير يكون بمجرد المزج الجيد فيما بين كل المكونات للحصول على أفضل خلطة ممتازة للجلد تزيل الشعر تماما.

وتحسن من نعومة الجلد وتقيه من التعرض للتهيج أو الاحمرار الناتج عن إزالة الشعر بأي طرق أخرى.

والتطبيق يكون بأخذ طبقة من الخليط وفردها على الجلد وحال جفافها تفرك من البشرة ومعها الشعر الزائد.

طريقة التحضير