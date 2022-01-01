طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل الكريمات الطبيعية، والتي من أهمها كريم الكركم والفازلين الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بالمنزل، وهذا الكريم يساعد البشرة في إنتاج مادة الكولاجين التي تعمل على ترطيب البشرة وتخليصها من الجفاف، كما يعمل على تخليصها من التصبغات التي تصيب الجلد وتشوه مظهر البشرة، ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، وهذا الكريم رائع في تقليل ظهور البثور وحب الشباب التي يعاني منها الشباب والفتيات، وتسبب لهم قلق نفسي لأنها تجعل الوجه مشوه، والفازلين له تأثير سحري في تخليص البشرة من التشققات والتجاعيد، حيث يعمل على ترطيبها وإزالة الجلد الميت منها وتكوين جلد جديد يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الكركم والفازلين المبهر في تبييض البشرة.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين

يحتوي هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات طبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة فازلين طبي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ربع ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به زيت جوز الهند، والفازلين، ثم نقوم بإدخالهم الفرن على نار تكون هادئة حتى يذوب الفازلين مع زيت جوز الهند تمامًا. نخرج الوعاء من الفرن، ثم نقوم بوضع الخليط في علبة زجاجية فارغة، ونضيف إليه الكركم، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف ماء الورد وعصير الليمون على الخليط، ثم نقلب جميع المكونات حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نقوم بوضع الكريم بالثلاجة حتى يصبح متماسك، ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة وندهن البشرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من أي تجاعيد. يفضل وضع كريم الكركم والفازلين في المساء، لأن الكريم يتفاعل مع الشمس بسبب الفازلين فيسبب اسمرار البشرة.

فوائد كريم الكركم والفازلين للبشرة

سوف نقدم لكم أهم الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:-